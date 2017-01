Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O governador de Mato Grosso foi procurador do Ministério Público Federal por 15 anos.

O governador Pedro Taques (PSDB) negou boatos de que seria um dos possíveis nomes a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) após a morte do ministro Teori Zavascki. O ministro morreu em um acidente trágico na tarde desta quinta-feira (20), em Paraty (RJ).

“Eu conheço o meu tamanho. Fui eleito para ser governador de Mato Grosso. Tenho compromisso com o povo da nossa terra. Quero continuar visitando obras, entregando obras, concretizando políticas públicas pro Estado que eu amo. A maior alegria de uma pessoa é ser governador do Estado que nasceu”, disse o governador na manhã desta sexta-feira (20), em Chapada dos Guimarães (76 km de Cuiabá).

Os boatos de que Pedro Taques seria um possível nome para ocupar o lugar do ministro do Supremo se deu por o governador ser procurador da república no Ministério Público Federal. Ele saiu em 2010 para a carreira política.

Teori, relator da Lava Jato na Corte, era o responsável por conduzir os desdobramentos da maior investigação de combate à corrupção no País que envolvem autoridades com foro privilegiado. Teori estava empenhado, nos últimos meses, na análise da delação premiada dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, o mais importante acordo celebrado pela operação até aqui e que aguarda homologação.

Futuro do cargo

Com a morte de um ministro, o presidente da República Michel Temer (PMDB) deve escolher um novo ministro nos próximos dias. O substituto será responsável por assumir todos os processos do magistrado, incluindo os da Operação Lava Jato.