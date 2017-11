Nesta noite de sexta-feira (24) foi realizado na sede da OAB em Peixoto de Azevedo uma sessão solene onde a ACIPA – Associação Comercial e Impresarial de Peixoto de Azevedo prestou homenagem a Polícia Militar no âmbito do 15° Comando Regional com Sede em Peixoto de Azevedo, onde foram homenageados o Comandante Regional Tenente Coronel Gildazio Alves da Silva e também o comandante do 22° Batalhão, Tenente Coronel Jonas Puziol e outros Militares pelos relevantes serviços prestados a Segurança Pública de Peixoto de Azevedo/MT, contribuindo para diminuição dos índices de criminalidade município.

O momento mais importante da solenidade foi a homenagem prestada ao Tenente Herbe Rodrigues da Silva, que teve a grata honra de ser agraciado na Sede da OAB em Peixoto de Azevedo com a Comenda Desbravador Migrante Norbert Schwantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, reconhecimento de autoria do deputado Estadual Oscar Bezerra.

A comenda foi instituída tendo como objetivo principal o reconhecimento público de personalidades que tenham participado do desenvolvimento do Estado.

O Tenente Herbe vem deixando sua marca na história de nosso Estado, sendo assim merecedora da admiração e respeito de todos os mato-grossenses”, contou o deputado.