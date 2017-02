Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A tenente Isadora Ledur continua afastada das atividades no Corpo de Bombeiro e será ouvida em breve.

A tenente do Corpo de Bombeiros Isadora Ledur de Souza, suspeita de ter sido responsável pela morte do aluno bombeiro Rodrigo Claro, 21, durante treinamento na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, deve ser interrogada nos próximos dias pela delegada Juliana Chiquito Palhares, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No entanto, por conta de sigilio, a data exata em que a acusada prestará informações não foi divulgada.

Juliana Chiquito afirmou ao Circuito Mato Grosso que a tenente e seus advogados já foram informados do dia do interrogatório. Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, a tenente afastada é a última pessoa a ser ouvida na investigação.

Após a oitiva da acusada, todo o processo será encaminhado ao Poder Judiciário do Estado, que assumirá o caso. A delegada da DHPP disse que pretende encerrar a investigação antes do carnaval.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o inquérito militar já foi encerrado e agora está no período de homologação. O corregedor-geral fará toda a análise dos autos, para marcada uma data em que Isadora Ledur será julgada.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a tenente Isadora Ledur continua afastada das atividades na instituição e sua promoção continua suspensa até a conclusão do caso.

O caso

10 de novembro de 2016 e o cenário era a Lagoa Trevisan, em Cuiabá (MT). Alunos realizavam treinamento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Tudo corria normalmente, até que um dos alunos sentiu-se mal e foi liberado do treino.

Era o jovem Rodrigo, que morreu após cinco dias internado no Hospital Jardim Cuiabá, na capital. Ele deu entrada no hospital com aneurisma cerebral após ter recebido uma série de afogamentos durante o curso, segundo a família.

O jovem já havia comunicado com sua mãe sobre a conduta da oficial com ele. Rodrigo afirmou que ocorreram outros casos e que as sessões de afogamento eram comuns.

O ex-aluno afirma que foi afogado pela tenente e humilhado pela oficial durante a travessia na Lagoa Trevisan. Os alunos, antes de entrar na água, já tinham feito flexões, corridas e outras atividades físicas.