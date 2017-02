Tweet no Twitter

Gente que convive com Michel Temer sugeriu o nome do ex-secretário Segurança do Rio José Mariano Beltrame para assumir o Ministério da Justiça. O dono da caneta sequer indicou se a sugestão agrada ou não.

Em seu silêncio, porém, Temer sabe o quanto apanhará caso nomeie um delegado da Polícia Federal que ficou tanto tempo ao lado de Sérgio Cabral, na melhor das hipóteses, sem perceber que seu chefe estava acumulando 100 milhões de dólares em propina.