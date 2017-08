Bloqueio, porém, não prejudicou o presidente, que seguiu de helicóptero até fazenda. Michel Temer vai participar do lançamento da colheita de algodão e de inauguração de usina de etanol de milho.

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), chegou em Mato Grosso, nesta sexta-feira (11), em meio a protesto de caminhoneiros, que bloqueiam trecho da BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, contra o aumento no preço do combustível decretado pelo governo federal. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trecho no km 686 está fechado desde as 6h.

Temer desembarcou no aeroporto de Sinop, a 503 km da capital, e seguiu de helicóptero até a Fazenda Boa Vista, em Lucas do Rio Verde, para o lançamento da colheita de algodão no estado. De lá, ele deve seguir para o evento de inauguração da primeira usina de etanol produzido a partir do milho, que já está operando parcialmente.

O protesto dos caminhoneiros começou na semana passada, mas tinha sido suspenso na quarta-feira (9). Vários trechos chegaram a ser fechados. Nesta sexta-feira, no ponto bloqueado, os manifestantes estão impedindo o tráfego de veículos de carga e estão liberando a passagem dos outros veículos.

Eles reclamam do reajuste no valor do combustível a partir de decreto assinado por Temer em julho, a fim de aumentar a arrecadação. A tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro; a tributação sobre o diesel, R$ 0,21 por litro; e o imposto sobre o etanol, R$ 0,20 por litro.

Essa é a primeira vez que Temer visita Mato Grosso desde que assumiu a Presidência, em julho do ano passado.

Indústria de etanol de milho

A usina inaugurada oficialmente nesta sexta-feira fica a 10 km da zona urbana de Lucas do Rio Verde e surgiu a partir da parceria de uma empresa brasileira com uma empresa norte-americana. O etanol usa exclusivamente o milho, do qual Mato Grosso é o maior produtor, como matéria-prima.

A usina possui 250 mil metros quadrados e custou aproximadamente R$ 450 milhões, segundo empresa FS Bioenergia. A escolha de Lucas do Rio Verde para a instalação da usina se deve ao fato de o município ser o maior produtor de milho do estado e, consequentemente, a matéria-prima tem o preço um pouco mais baixo.

Mato Grosso produz cerca de 30 milhões de toneladas de milho ao ano e só 4 milhões destas são consumidas no estado. O restante é vendida para outros estados e até para fora do país. A expectativa é moer 600 mil toneladas de milho por ano.

A previsão inicial é produzir anualmente 240 milhões de litros de etanol de milho, além de 180 mil toneladas de farelo, 6 mil toneladas de óleo de milho e energia, gerada a partir da queima de eucalipto.