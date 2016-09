Há nas ruas de Nova York um ostensivo esquema de segurança mantido pelos policias militares locais e com reforço de mais de mil agentes federais.

Cumprindo tradição iniciada pelo diplomata brasileiro Osvaldo Aranha em 1947, o presidente Michel Temer abrirá nesta terça-feira o pronunciamento dos Chefes de Estado e de Governo que estão em Nova York para a 71ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A cidade está sob o impacto do atentado do último sábado, quando uma bomba caseira feriu 29 pessoas Chelsea, bairro central de Manhattan.

Em seu discurso, o presidente abordará temas como o cenário econômico, o comércio internacional, a crise de refugiados, paz e segurança internacional. Aconselhado por assessores, Temer não irá refutar as acusações de golpe, tampouco mencionará o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele apenas ressaltará a “força das instituições” brasileiras para deixar claro que todo o processo que culminou com sua presidência foi legal.

Antes do discurso, Temer terá um encontro com o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama será o segundo orador, logo após Temer, na sessão que também falarão os líderes franceses, François Hollande, argentino, Mauricio Macri, e da Itália, Matteo Renzi.

Reuniões — Nesta segunda, durante reunião bilateral, Temer ouviu do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que contará com sua ajuda para divulgar o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), lançado pelo governo brasileiro na semana passada, aos demais países europeus. Já com o uruguaio Tabaré Vázquez, o presidente brasileiro discutiu a necessidade da eliminação de barreiras internas do Mercosul.

Após o discurso, ainda na manhã desta terça, Temer se encontrará com o presidente recém-eleito do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. À tarde, ele deve se reunir com Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial.