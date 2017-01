Levantamento sinaliza tendência dos grandes de São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul iniciarem temporada com treinadores jovens – foi assim, também, em 2016.

Se existe uma ideia no futebol brasileiro de buscar o caminho da renovação, ela pode estar se refletindo na faixa etária dos treinadores. Considerando os 12 principais clubes do Brasil (Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional), a média de idade dos técnicos que iniciam uma temporada nessas equipes é a menor dos últimos 10 anos. Desse grupo, apenas Abel Braga, do Fluminense, possui mais de 60 anos (64). Jair Ventura, do Botafogo, é o mais jovem de todos com apenas 37.

Esse dado também é reflexo de apostas em nomes que recém iniciaram suas trajetórias nessa profissão. Além do próprio Jair, Zé Ricardo, do Flamengo, começou sua carreira no ano passado. Nesta temporada ainda temos a estreia de Rogério Ceni no comando do São Paulo e a de Fábio Carille, pela primeira vez efetivado como treinador do Corinthians – desde 2009 ele vinha desempenhando a função de auxiliar-técnico do clube do Parque São Jorge.

Há, também, os casos de Roger Machado e Eduardo Baptista, que começaram suas carreiras em 2014. No caso do técnico atleticano, as experiências anteriores foram Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio. Baptista já comandou Sport, Fluminense e Ponte Preta antes de assumir o maior desafio da sua carreira: comandar o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Confira na tabela ao lado a idade de cada treinador dos 12 principais clubes brasileiros.

Apesar de ser, desde 2008, a menor média de idade dos treinadores que iniciam uma temporada nesses clubes, a baixa faixa etária dos ocupantes desses cargos não é algo tão novo. No ano passado também houve esse fenômeno, principalmente motivado por Cruzeiro, Grêmio e Internacional, que começaram janeiro, respectivamente, sendo comandados por Deivid, Roger Machado e Argel Fucks, que naquele momento tinham 36, 40 e 41 anos.

Essa tendência se repete em outros clubes brasileiros fora desse grupo. Dos que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2017, Ponte Preta, Sport e Vitória seguem o caminho da renovação dos treinadores. Felipe Moreira, comandante da Macaca, tem apenas 36 anos. Daniel Paulista, que treina o Leão da Ilha, é o novato da turma, com 34. Argel Fucks, técnico do Rubro-Negro baiano, tem 42.

De 2011 até 2015, como pode ser visto no gráfico abaixo, a média de idade dos técnicos que conduziram a pré-temporada dos 12 principais clubes brasileiros ficou acima dos 50 anos, com destaque para o ano de 2015 (temporada posterior à Copa do Mundo realizada no Brasil), em que essa média bateu os 56,2 anos.

*Este gráfico considera a média de idade dos técnicos que iniciaram as 10 últimas temporadas no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no Atlético-MG, no Cruzeiro, no Grêmio e no Internacional (foto: INFOESPORTE)

Confira abaixo os profissionais e suas respectivas idades no momento que comandavam esses clubes durante os trabalhos de pré-temporada e começo de temporada nos últimos 10 anos:

Janeiro de 2017 (média de idade = 48,8 anos)

Flamengo – Zé Ricardo (45 anos)

Fluminense – Abel Braga (64 anos)

Botafogo – Jair Ventura (37 anos)

Vasco – Cristóvão Borges (57 anos)

Corinthians – Fábio Carille (43 anos)

Palmeiras – Eduardo Baptista (46 anos)

São Paulo – Rogério Ceni (44 anos)

Santos – Dorival Júnior (54 anos)

Atlético-MG – Roger Machado (41 anos)

Cruzeiro – Mano Menezes (54 anos)

Internacional – Zago (47 anos)

Grêmio – Renato Gaúcho (54 anos)

Janeiro de 2016 (média de idade = 49,8 anos)



Flamengo – Muricy Ramalho (estava com 60 anos)

Fluminense – Eduardo Baptista (estava com 45 anos)

Botafogo – Ricardo Gomes (estava com 51 anos)

Vasco – Jorginho (estava com 51 anos)

Corinthians – Tite (estava com 54 anos)

Palmeiras – Marcelo Oliveira (estava com 60 anos)

São Paulo – Edgardo Bauza (estava com 57 anos)

Santos – Dorival Júnior (estava com 53 anos)

Atlético-MG – Diego Aguirre (estava com 50 anos)

Cruzeiro – Deivid (estava com 36 anos)

Internacional – Argel Fucks (estava com 41 anos)

Grêmio – Roger Machado (estava com 40 anos)

Janeiro de 2015 (média de idade = 56,2 anos)

Flamengo – Vanderlei Luxemburgo (estava com 62 anos)

Fluminense – Cristóvão Borges (estava com 55 anos)

Botafogo – René Simões (estava com 62 anos)

Vasco – Doriva (estava com 42 anos)

Corinthians – Tite (estava com 53 anos)

Palmeiras – Oswaldo de Oliveira (estava com 64 anos)

São Paulo – Muricy Ramalho (estava com 59 anos)

Santos – Enderson Moreira (estava com 43 anos)

Atlético-MG – Levir Culpi (estava com 61 anos)

Cruzeiro – Marcelo Oliveira (estava com 59 anos)

Internacional – Diego Aguirre (estava com 49 anos)

Grêmio – Luiz Felipe Scolari (estava com 66 anos)

Janeiro de 2014 (média de idade = 53,5 anos)

Flamengo – Jayme de Almeida (estava com 61 anos)

Fluminense – Renato Gaúcho (estava com 51 anos)

Botafogo – Eduardo Húngaro (estava com 50 anos)

Vasco – Adilson Batista (estava com 46 anos)



Corinthians – Mano Menezes (estava com 51 anos)

Palmeiras – Gilson Kleina (estava com 45 anos)

São Paulo – Muricy Ramalho (estava com 58 anos)

Santos – Oswaldo de Oliveira (estava com 63 anos)

Atlético-MG – Paulo Autuori (estava com 57 anos)

Cruzeiro – Marcelo Oliveira (estava com 58 anos)

Internacional – Abel Braga (estava com 61 anos)

Grêmio – Enderson Moreira (estava com 42 anos)

Janeiro de 2013 (média de idade = 53,6 anos)

Flamengo – Dorival Júnior (estava com 50 anos)

Fluminense – Abel Braga (estava com 60 anos)

Botafogo – Oswaldo de Oliveira (estava com 62 anos)

Vasco – Gaúcho (estava com 59 anos)

Corinthians – Tite (estava com 51 anos)

Palmeiras – Gilson Kleina (estava com 44 anos)

São Paulo – Ney Franco (estava com 46 anos)

Santos – Muricy Ramalho (estava com 57 anos)

Atlético-MG – Cuca (estava com 49 anos)

Cruzeiro – Marcelo Oliveira (estava com 57 anos)

Internacional – Dunga (estava com 49 anos)

Grêmio – Vanderlei Luxemburgo (estava com 60 anos)

Janeiro de 2012 (média de idade = 54 anos)

Flamengo – Vanderlei Luxemburgo (estava com 59 anos)

Fluminense – Abel Braga (estava com 59 anos)

Botafogo – Oswaldo de Oliveira (estava com 61 anos)

Vasco – Cristóvão Borges (estava com 52 anos)

Corinthians – Tite (estava com 50 anos)

Palmeiras – Luiz Felipe Scolari (estava com 63 anos)

São Paulo – Emerson Leão (estava com 62 anos)

Santos – Muricy Ramalho (estava com 56 anos)

Atlético-MG – Cuca (estava com 48 anos)

Cruzeiro – Vagner Mancini (estava com 44 anos)

Internacional – Dorival Júnior (estava com 49 anos)

Grêmio – Caio Júnior (estava com 46 anos)

Janeiro de 2011 (média de idade = 51,3 anos)

Flamengo – Vanderlei Luxemburgo (estava com 58 anos)

Fluminense – Muricy Ramalho (estava com 55 anos)

Botafogo – Caio Júnior (estava com 45 anos)

Vasco – Paulo César Gusmão (estava com 48 anos)

Corinthians – Tite (estava com 49 anos)

Palmeiras – Luiz Felipe Scolari (estava com 62 anos)

São Paulo – Paulo Cesar Carpegiani (estava com 61 anos)

Santos – Adilson Batista (estava com 42 anos)

Atlético-MG – Dorival Júnior (estava com 48 anos)

Cruzeiro – Cuca (estava com 47 anos)

Internacional – Celso Roth (estava com 53 anos)

Grêmio – Renato Gaúcho (estava com 48 anos)

Janeiro de 2010 (média de idade = 49,4 anos)

Flamengo – Andrade (estava com 52 anos)

Fluminense – Cuca (estava com 46 anos)

Botafogo – Joel Santana (estava com 61 anos)

Vasco – Vagner Mancini (estava com 42 anos)

Corinthians – Mano Menezes (estava com 47 anos)

Palmeiras – Muricy Ramalho (estava com 54 anos)

São Paulo – Ricardo Gomes (estava com 45 anos)

Santos – Dorival Júnior (estava com 47 anos)

Atlético-MG – Vanderlei Luxemburgo (estava com 57 anos)

Cruzeiro – Adilson Batista (estava com 41 anos)

Internacional – Jorge Fossati (estava com 57 anos)

Grêmio – Silas (estava com 44 anos)

Janeiro de 2009 (média de idade = 48,9 anos)

Flamengo – Cuca (estava com 45 anos)

Fluminense – René Simões (estava com 56 anos)

Botafogo – Ney Franco (estava com 42 anos)

Vasco – Dorival Júnior (estava com 46 anos)

Corinthians – Mano Menezes (estava com 46 anos)

Palmeiras – Vanderlei Luxemburgo (estava com 56 anos)

São Paulo – Muricy Ramalho (estava com 53 anos)

Santos – Márcio Fernandes (estava com 46 anos)

Atlético-MG – Emerson Leão (estava com 59 anos)

Cruzeiro – Adilson Batista (estava com 40 anos)

Internacional – Tite (estava com 47 anos)

Grêmio – Celso Roth (estava com 51 anos)

Janeiro de 2008 (média de idade = 49,3 anos)

Flamengo – Joel Santana (estava com 59 anos)

Fluminense – Renato Gaúcho (estava com 45 anos)

Botafogo – Cuca (estava com 44 anos)

Vasco – Romário (estava com 41 anos)

Corinthians – Mano Menezes (estava com 45 anos)

Palmeiras – Vanderlei Luxemburgo (estava com 55 anos)

São Paulo – Muricy Ramalho (estava com 52 anos)

Santos – Emerson Leão (estava com 58 anos)

Atlético-MG – Geninho (estava com 59 anos)

Cruzeiro – Adilson Batista (estava com 39 anos)

Internacional – Abel Braga (estava com 55 anos)

Grêmio – Vagner Mancini (estava com 40 anos)