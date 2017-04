Governador questiona ação judicial proposta por Antônio Joaquim contra Sefaz, que teria negado informações de empresas exportadoras.

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) está sendo usado como “poleiro eleitoral” para ações do presidente do órgão, o conselheiro Antônio Joaquim, que já anunciou aposentadoria para o final do ano e sua volta a disputa política.

A declaração feita em um grupo do Whatsapp foi uma resposta ao anúncio de que o TCE-MT irá acionar a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), pela recusa em compartilhar informações de empresas para a realização de auditoria no controle de exportações no Estado.

Conforme Taques, o órgão de controle externo deixa se rebaixar mais uma vez.

“[O TCE] se permite servir de trampolim (ou seria poleiro?) eleitoral para o seu presidente, auto-declarado candidato, chamar para si holofotes em ações politiqueiras, midiáticas e desprovidas de valor real”, afirmou.

O governador afirmou que a primeira vez em que o TCE-MT se rebaixou foi quando permitiu negociatas para “venda de vagas”.

“A primeira vez aconteceu quando permitiu as negociatas de venda de vagas, antes veladas e agora Reveladas por denúncias que pipocam a todo lado. Ali teve de tudo pra ocupar vaga, até Conselheiro hereditário”, declarou.

O tucano ainda afirmou que o órgão foi conivente com as irregularidades cometidas pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), nas obras relacionadas a Copa do Mundo de 2014.

“A segunda vez foi quando permitiu que todas as negociatas do Governo Silval (antes supostas e agora expostas) acontecessem embaixo das suas barbas, seja por conivência ou por incompetência”, disse.

“Cabe a ressalva de que o TCE esteve presente na Secopa, com auditores permanentes lá, com este mesmo modelo “inovador” de auditoria durante a execução. Deu no que deu: obras de péssima qualidade, sem prazos, com descontrole total. Sobrou pra gente organizar essa zona”, completou.

Acesso a CPF

Por fim, Taques levantou suspeita quanto ao motivo que teria motivado o TCE-MT requerer informações das empresas que recebem isenção do ICMS. O órgão afirma que auditores identificaram indícios de evasão de receita, com a hipótese de possíveis operações fictícias de exportações em atividade isenta de tal imposto.

“Nada justifica que, ao invés de analisar os dados e sistemas de controle, querer acesso a CPFs e valores individuais. Não interessa a eles os processos, mas sim os nomes. Quer prospectar CPFs com que interesse? Avaliando o potencial dos contribuintes para Futuras doações de campanha? Muito estranho tudo isso”, pontuou o governador.