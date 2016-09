Em viagem a Brasília nesta segunda-feira (12), o governador Pedro Taques (PSDB) não obteve posicionamento do presidente Michel Temer (PMDB) sobre o repasse do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) referentes ao ano de 2016, no valor de R$ 420 milhões.

“Já nos reunimos com o presidente Temer e ele nos pediu alguns dias para buscar formas de ajudar os Estados. Agora, precisamos receber uma previsão para a vinda do FEX e também pleiteamos o aval da união para o Estado contrair novos investimentos, que também estão paralisados”, destacou Taques.

A reunião que ocorreu no Palácio dos Buritis contou com a participação de outros 13 governadores que pedem ‘socorro’ a União.

“Todos Estados precisam de ajuda e cada um tem uma particularidade. Para nós, de Mato Grosso, é indispensável que a União mantenha o compromisso de repassar o FEX 2016. Precisamos nos organizar para buscar alternativas para enfrentar o momento de crise. A união precisa nos ajudar a ter fôlego até o final deste ano”, afirmou o governador.

A maior preocupação dos Estados diz respeito à falta de recursos para operar as folhas de pagamento e no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a crescente demanda de saúde prejudicada pela redução nos repasses feitos para o setor.

Os governadores também demonstraram preocupação com a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do contingenciamento no âmbito do governo federal, mas que pode congelar os investimentos federais nos Estados.

Taques participou da posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia, com a qual se reunirá nesta terça-feira para debater a divisão dos recursos federais e o Pacto Federativo.