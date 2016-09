Taques afirmou que a Caravana é um programa de Governo e deve continuar.

O governador Pedro Taques, em reunião com os servidores que participarão da segunda edição da Caravana da Transformação, que ocorre na próxima semana em Peixoto de Azevedo, ressaltou o papel fundamental que o programa tem para quem necessita de atendimentos de saúde. O foco da Caravana é o tratamento em oftalmologia, incluindo cirurgias de catarata, pterígio e capsulotomia (Yag laser).

Taques afirmou que a Caravana é um programa de Governo e deve continuar. “É um programa muito significativo para nossa administração e, especialmente, para o cidadão. A intenção é realizar mais duas até o final do ano e, pelo menos, cinco edições no ano que vem”.

A Caravana da Transformação em Peixoto de Azevedo começa na próxima terça-feira (6), na Vila Olímpica da cidade. As consultas em oftalmologia serão realizadas até o dia 13 e as cirurgias podem seguir até o dia 16 de setembro. A empresa 20/20, contratada para realizar exames e cirurgias, levará uma equipe de 80 pessoas especificamente para os atendimentos em saúde.

Além disso, por meio de parcerias, e trabalhando em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, duas capacitações serão aplicadas aos agentes de saúde de Peixoto de Azevedo e municípios da região: DST/AIDS nos dias 08 e 09, e Hanseníase entre os dias 13 e 16.

Outro ponto forte da Caravana da Transformação são os serviços de cidadania. Para a segunda edição, estará disponível a emissão de documentos, confecção de CPF, RG, Carteira do Pescador Amador e Carteira de Trabalho. Também haverá orientações sobre o combate à violência contra a mulher, encaminhamentos para vagas de emprego – via programa Emprega Rede.

A primeira edição de Caravana ocorreu em Barra do Bugres no mês de julho. Po conta do sucesso dos serviços disponibilizados, voltará a ser oferecido: corte de cabelo, design de sobrancelha, penteados e maquiagens, fruto de parceria com o Galvan Cabeleireiros, de Cuiabá.

“Serão mais de 300 servidores do Estado presentes, além de outros 120 voluntários que já passaram por capacitação da Defesa Civil. O objetivo é humanizar o atendimento a todos que passarem por lá. A Vigilância Sanitária também já iniciou as vistorias para manter tudo dentro das normas de saúde. A expectativa é a melhor possível”, afirma José Arlindo Oliveira, secretário de Governo e coordenador-geral da Caravana da Transformação.

