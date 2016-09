Estado busca reaver cerca de R$ 352 milhões de caução dado como garantia de dívidas externas.

O Governo do Estado de Mato Grosso tenta reaver US$ 90,2 milhões que estão depositados no Banco do Brasil, desde 1994, como caução de um plano de reestruturação da dívida externa da União, Estados e municípios.

Na tarde desta quinta-feira (1), o governador Pedro Taques (PSDB) viajou para Brasília (DF), onde buscará viabilizar o recebimento deste valor, que, se convertido e atualizado, chega a R$ 352,5 milhões.

Ele irá até a Advocacia-Geral da União, onde deve apresentar a ementa da ação ingressada neste ano, em que pede a liberação da caução. A ação requer que os valores sejam liberados da seguinte forma: uma parcela inicial de US$ 1,09 milhão e 99 depósitos mensais de igual valor, até a liquidação completa da dívida, em 2024.

A reestruturação da dívida foi feita pelo Governo Federal, mas como o débito também pertencia aos Estados e municípios, todos os entes federados foram obrigados a celebrar contratos de confissão e consolidação da dívida.

“Mato Grosso fez isso. Eram US$ 18,2 milhões na época e hoje ultrapassa US$ 90 milhões. Por conta dessa dívida, o Estado foi obrigado a dar outras garantias”, afirmou.

O Estado de Mato Grosso, segundo Taques, também deu como garantia receitas advindas do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX) e sua parcela no Fundo de Participação dos Estados (FPE).

“Nós já ajuizamos essa ação contra a União, por conta dessa decisão. Pedimos administrativamente esse dinheiro e nós vamos atrás disso”, disse Taques.

A ação judicial

Em abril de 2006, a União procedeu ao resgate antecipado dos títulos relativos a estes débitos, em que se deduziu que as dívidas externas representadas por tais títulos não mais existem.

De acordo com o governador, com o resgate, o que remanesce é a dívida entre a União e o Estado, que ficou materializada por conta do contrato de confissão e consolidação de dívida de médio e longo prazo.

Por conta disso, o Estado requereu a liberação do valor dado como caução, uma vez que ela não constitui garantia do débito com a União, e sim com os credores externos.

Mesmo tentando o recebimento desta caução de forma administrativa, segundo Taques, a União alegou que o pedido não poderia ser atendido sob o argumento da falta de amparo legal para a a devolução.

Assim, o Estado, através do procurador Lucas Schwinder Dallamico, ajuizou uma ação contra a União e o Banco do Brasil, em fevereiro deste ano.

No processo, o Estado alegou que, como existem outras duas garantias para o pagamento dos débitos, não é razoável manter a caução.

“A existência de outras duas garantias torna desarrazoada a manutenção do valor depoisitado pelo Estado de Mato Grosso – mormente diante da grave crise que assola o país”..

“Referida manutenção, além de ofensiva ao princípio da proporcionalidade, agride os princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, assim como a função social do contratos”, diz trecho da ação.