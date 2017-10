Dois homens acusados do roubo em uma lotérica na cidade de Feliz Natal (536 km ao Norte) foram presos pela Polícia Judiciária Civil, em Sorriso (420 km ao Norte), na posse de R$ 10.400, dinheiro subtraído da casa lotérica, e um revólver utilizado na ação criminosa.

A prisão dos suspeitos contou com a participação da Polícia Militar de Sorriso e de policiais do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) da Regional de Sinop (500 km ao Sul).

Os presos Davi da Silva Santos, 24, e Lucas Pereira da Silva, 25, também são investigados no roubo de duas fazendas, sendo uma em Feliz Natal, outra em Sorriso, onde também tentaram roubar uma lotérica.

Davi foi abordado em um táxi, na BR 242, sentido Nova Ubiratã, quando o veículo parou na praça de pedágio. Com ele foram apreendidos parte do dinheiro, que ainda estava no malote da lotérica de Feliz Natal.

Seu comparsa, Lucas Pereira, foi preso em uma serralheria na cidade de Sorriso. Na casa deles foram localizados o revólver calibre 38, cinco munições e um 1 relógio sem procedência. Na casa de sua mãe, onde havia informado ter dormido, os policiais encontraram uma televisão de 32 polegadas, enrolada em panos, e uma espada grande.

A mulher de Lucas, Cristina Indira Nunes de Souza, 21, cumpre prisão domiciliar e também foi conduzida à Delegacia. A jovem é apontada no roubo a Cooperativa Sicred de Sorriso, ocorrido há cerca de duas semanas, e deve responder por participação no roubo de Feliz Natal.

A Polícia Civil descobriu que a quarta-feira (4), a dupla saiu de Sorriso em direção a Feliz Natal, onde roubou o malote da lotérica da cidade. Uma funcionária contou que estava saindo para levar um malote de dinheiro para depósito na Caixa Econômica Federal, quando foi abordada por dois suspeitos armados. Eles tomaram o malote e saíram em uma motocicleta que estava estacionada em frente a lotérica.

O delegado Andre Eduardo Ribeiro informou que há cerca de 1 mês os suspeitos Lucas Pereira e Davi dos Santos Silva eram investigados pela equipe da Divisão Especializada de Roubos e Furtos da Delegacia, que recebeu denúncias sobre a dupla que vinha praticando roubos na região

Os policiais confirmaram a participação deles no roubo a uma fazenda, no dia 20 de setembro, ocasião que duas mulheres e uma criança foram amarradas pelos criminosos.

No monitoramento, os investigadores levantaram que os suspeitos haviam viajado na quarta-feira (4) para a cidade de Feliz Natal e no mesmo dia ocorreu o roubo na casa lotérica. Os policiais deslocaram para Feliz Natal e apresentou fotos dos suspeitos para as vítimas que procederam com o reconhecimento, iniciando assim as diligências para localização e prisão dos envolvidos.