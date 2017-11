Três homens foram presos na madrugada deste domingo (05/11), por volta das 5h em Peixoto de Azevedo.

Após receber uma denuncia, informando que nas proximidades de um bar havia um veículo de cor prata estacionado com três indivíduos em atitude suspeita, a Guarnição da Força Tática se deslocou até o local indicado, onde realizou a abordagem dos suspeitos.

Foi realizada a abordagem e uma revista pessoal nos suspeitos e no interior do veículo, com um deles foi localizado um lenço, possivelmente era usado nos roubos, também foi encontrada duas bolsas femininas de origem duvidosa e dois revolveres, um calibre 32 e o outro 38 com munições intactas.

Segundo a Guarnição, os três indivíduos, um de Cuiabá, outro de Sinop e o terceiro de Peixoto de Azevedo, todos com diversas passagens pela Polícia, são os principais suspeitos dos roubos a bares na noite da última quinta-feira (02/11), no município.

Os três foram presos e encaminhados a delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.