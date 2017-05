Mais um suspeito de pertencer a uma quadrilha de assaltantes de banco, que agia na região de Matupá (683 km), foi morto durante novo confronto, desta vez com a Polícia Militar de Goiás. Foi realizada uma operação conjunta entre Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar do Estado de Goiás, Força Tarefa SSP-BA e Polícia Federal.

Em realização de um cerco policial, nesta quarta-feira (17), durante tentativa de sua abordagem, o homem conseguiu furar o cerco chegando à cidade de Campinorte-GO. Fortemente armado, o suspeito identificado por Adriano Gomes Costa, 47 anos, reagiu à abordagem policial, vindo à óbito no enfrentamento. Em seu poder foram apreendidas uma espingarda calibre.12 e uma pistola Glock calibre .9mm com kit rajada.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (13), bandidos entraram em confronto com policiais durante um bloqueio policial, no Distrito de União do Norte. Após o episódio, militares entraram em perseguição, porém só encontraram a caminhonete branca usada pelos criminosos abandonada no mato.

No sábado (14) pela manhã, policiais do Bope encontraram os quatro suspeitos em uma casa de região rural do município de Matupá. Na ação, ocorreu outro confronto que resultou na morte do suspeito Marconi Souza dos Santos, 34 anos.

O bope continuou a busca pelos demais integrantes da quadrilha. No início da noite de sábado, durante uma varredura em outra área rural, mas um confronto ocorreu. O tenente do Bope, Carlos Scheiffer foi atingido com um tiro no abdômen e morreu.

Durante um quarto confronto entre policiais militares e os suspeitos procurados por assalto a banco, na região de Matupá, na tarde desta segunda-feira (15), um bandido foi morto. Os militares cercaram a área de mata onde estavam os criminosos. Na ocasião, visualizaram dois indivíduos, que, em seguida, entram em confronto com a equipe policial. O suspeito morto ainda não foi identificado. O outro fugiu pela mata.