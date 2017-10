Tweet no Twitter

Um homem foi preso suspeito de trafico de drogas e após tentar subornar os Policiais na tarde desta segunda-feira (02/10), por volta das 15h:50min no bairro centro Antigo em Peixoto de Azevedo.

Segundo informações, após a Polícia Militar receber várias denuncias, informando que em uma residência no referido bairro o suspeito estava realizando a comercialização de entorpecentes, foi realizado um monitoramento onde constataram que na residência residia o suspeito José Nogueira de 62 anos, vulgo “Chapéu”, o mesmo saiu do presídio há pouco tempo.

A Guarnição da Força Tática foi acionada, a qual se deslocou até o local indicado, onde encontrou o suspeito saindo da residência de imediato foi feito a abordagem do mesmo. Após fazer uma revista pessoal no suspeito foi encontrada uma trouxinha de pasta base e uma quantia em dinheiro, diante disso foi feito uma busca também no interior da residência, onde foi localizada uma panela e uma caixa dentro de um freezer contendo 1.653,70 (Mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) em dinheiro trocado, também foram encontradas duas trouxinhas de pasta base e uma de maconha, dois celulares de origem duvidosa e plásticos para embalagem.

Segundo ainda o boletim de ocorrência, o suspeito tentou de diversas vezes subornar a guarnição oferecendo todo o dinheiro encontrado na residência.

José foi detido e encaminhado juntamente com os objetos apreendidos para a delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.