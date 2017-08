Deucídio Gomes Soares, conhecido como “Cido” ou “Aparecido”, teve o mandado de prisão preventiva decretado, após cometer o crime no ano de 2002, em Guarantã do Norte.

Foragido pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados na Comarca de Guarantã do Norte (715 km ao Norte) foi preso em Espigão do Leste, Estado de Rondônia, em ação conjunda de policiais civis do município de Rondolândia (1.600 km a Noroeste) com a Polícia Civil de Rondônia. A prisão ocorreu na quinta-feira (10.08), em cumprimento de mandado judicial.

Deucídio Gomes Soares, conhecido como “Cido” ou “Aparecido”, teve o mandado de prisão preventiva decretado, após cometer o crime no ano de 2002, em Guarantã do Norte. Deste então estava foragido.

O suspeito comprou uma motocicleta Honda CG 125 da vítima e ficou de pagá-la em troca de uma cabeça de gado. No entanto, certo dia, a vítima trafegava em seu veículo quando foi abordada pelo suspeito, retirada do interior do seu carro e depois disso nunca mas apareceu.

Deucídio foi descoberto na cidade de Espigão D”Oeste, Estado de Rondônia. Na cidade foi abordado pela polícia e teve sua foto divulgada entre os servidores da segurança pública através do aplicativo whatsapp.

Com a difusão da fotografia, o procurado foi reconhecido pela equipe da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte. Com base nas informações, os policiais da Delegacia de Rondolândia foram acionados para dar apoio e conseguiram encontrar o foragido em um Distrito da cidade de Espigão D”Oeste (RO).

Diante do mandado de prisão preventiva, em aberto, Deucídio foi conduzido para Delegacia de Polícia. Durante entrevista com os policiais, assumiu a autoria do homicídio confessando ter efetuado um tiro nas costas da vítima, motivado pela compra de uma motocicleta.