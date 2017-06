Tweet no Twitter

Padrasto foi preso em terminal rodoviário de Nova Mutum. Prisão foi decretada após as vítimas, duas irmãs de 6 e 13 anos de idade, relatarem abusos em Sorriso.

Um homem de 38 anos foi preso no terminal rodoviário de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, suspeito de estuprar duas enteadas em Sorriso, a 420 km da capital. A prisão ocorreu no início da noite de quarta-feira (21), quando o suspeito tentava fugir em um ônibus para Brasília. Ele estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça desde segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado após as vítimas, duas meninas de 6 e 13 anos de idade, denunciarem os abusos sofridos à avó, que decidiu procurar o Conselho Tutelar de Sorriso. Segundo o relato feito pelas irmãs, os abusos estariam ocorrendo há algum tempo por parte do padrasto.

Os laudos das perícias feitas nas vítimas ainda não foram concluídos. Segundo a polícia, a prisão do padrasto foi determinada pela Justiça com base nos depoimentos das vítimas.

Após a prisão do suspeito ser decretada, os policiais estiveram no local onde ele trabalha, mas não o encontraram. Os policiais, então, foram informados de que o suspeito iria se apresentar na Delegacia de Sorriso, o que não ocorreu. A polícia, então, descobriu que ele havia fugido da cidade.

Ao rastrearem o suspeito, a Polícia Civil descobriu que ele havia comprado uma passagem para Brasília e embarcado em um ônibus em Lucas do Rio Verde, a 360 km da capital. Quando o ônibus entrou no terminal rodoviário de Nova Mutum, o suspeito foi abordado e o mandado de prisão, cumprido.

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto já foi conduzido para Sorriso nesta quinta-feira (22) e deverá prestar depoimento.