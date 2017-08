Tweet no Twitter

A partir de agora, os supermercados poderão abrir todos os dias, incluindo os domingos e os feriados. Isto porque o governo assinou um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. O que ocorria antes é que, em muitas cidades brasileiras, os supermercados não podiam abrir aos domingos e feriados por conta da ausência de um instrumento jurídico para contratar funcionários e negociar com as prefeituras e sindicatos a abertura dos estabelecimentos. Agora, isto vai poder ser negociado. E aqueles que não tem tempo para fazer as compras nos dias úteis, aprovaram a iniciativa.

De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a mudança da norma atende a uma solicitação feita no ano passado pela Associação Brasileira de Supermercados.

De acordo com dados do ranking de 2017 da Associação Brasileira de Supermercados, atualmente existem cerca de 89 mil supermercados no Brasil, que empregam mais de 1 milhão e oitocentas mil pessoas.