Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira (06/11), por volta das 21h30min no supermercado Del Moro em Guarantã do Norte.

Segundo informações, ocorreu um curto circuito na fiação elétrica da padaria, momento em que começou a pegar fogo no resto da instalação do mercado.

No momento do ocorrido, apenas os funcionários estavam no local, os quais desligaram a rede elétrica para que o fogo não se alastrasse.

Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais na fiação elétrica e no telhado.