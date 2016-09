O coordenador das ações de saúde da caravana, o médico Werley Peres, destaca que já foram atendidos 28 municípios, sendo que dois são do estado do Pará.

O sucesso da segunda edição da Caravana da Transformação do Governo de Mato Grosso, realizada em Peixoto de Azevedo, tem atraído até mesmo pessoas do interior do Pará. No primeiro “Dia D” da iniciativa um grupo de moradores de Castelo de Sonho buscou atendimento na cidade.

Um deles é João Francisco de Carvalho, que trabalha como gari em Castelo do Sonho e que está na fila do Sistema Único de Saúde há quase um ano. Para chegar à Caravana da Transformação ele passou por muitos apuros.

Ele conta que uma filha e sua neta sofreram acidente e a neta acabou sendo transferida para o Hospital Regional de Sinop. Na ocasião, João Francisco soube da realização da Caravana da Transformação e não teve dúvidas em participar. “Eu sou de cidade pequena, não tenho prática com cidade grande, continuando na fila do SUS eu ia ter que fazer a cirurgia em uma capital”, disse.

Na sexta-feira (09.09) João Francisco e outros moradores chegaram a Peixoto de Azevedo em um ônibus cedido pelo poder público municipal. Ele fez a consulta com o oftalmologista e nesse sábado fará a cirurgia de catarata.

Outro problema enfrentado pelo grupo que veio de Castelo do Sonho é que eles não tinham local para ficar no município. Uma equipe da Defesa Civil conseguiu colocá-los em dois alojamentos montados pela Prefeitura de Peixoto de Azevedo.

O coordenador das ações de saúde da caravana, o médico Werley Peres, destaca que já foram atendidos 28 municípios, sendo que dois são do estado do Pará. “Estamos observando que o boca a boca e o trabalho da equipe de comunicação está fazendo a diferença, é um trabalho que se multiplicou”, ressalta.

Nesta sexta-feira a Caravana da Transformação recebeu a visita do governador Pedro Taques e de secretários de Estado. Neste sábado continuam as ações de saúde e cidadania da caravana.