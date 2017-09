Tweet no Twitter

Deputado citado em mais de um esquema em delação premiada de Silval Barbosa diz que não vê empecilho para concorrer ao sexto mandato.

O deputado estadual Romoaldo Junior (PMDB) diz que irá se candidatar para nova reeleição ao cargo nas eleições de 2016, mesmo sob a polêmica das denúncias de participação em esquemas de propinas durante a gestão de Silval Barbosa (PMDB). Ele exerce o quinto mandato.

“Sou candidatíssimo nas eleições de 2018. Não vejo que as polêmicas consigam me afastar da vida pública. Tenho a consciência tranquila quanto a isso, porque eu sei que não fiz nada”, disse o parlamentar.

Romoaldo Junior entrou para a vida política em 1982, ano em que foi eleito vereador em Alta Floresta (800 km de Cuiabá). A primeira eleição para deputado ocorreu em 1990; foi reeleito em 1994 e 1998. Em 2000, foi eleito prefeito de Alta Floresta.

Em 2010, voltou a conseguir eleição para deputado estadual e foi presidente da Assembleia Legislativa. Neste mesmo mandato foi escolhido como líder do governo Silval Barbosa. Nas últimas eleições, em 2014, se reelegeu deputado pela quinta vez.

“É o que gosto de fazer, de ajudar a sociedade. Enquanto me for dada a oportunidade para fazer eu vou me candidatar às eleições.”

Romoaldo Junior é citado na delação premiada assinada por Silval Barbosa com a Procuradoria Geral da República (PGR) em ao menos três casos, ambos durante o período em que foi o líder do governo.

No primeiro, ele é apontado como beneficiário de esquema de desvio de dinheiro pela empresa Canal Livre Comércio e Serviços LTDA., contratada para serviços de iluminação pública da Arena Pantanal, em 2012.

O acordo teria sido acertado pelo então secretário da extinta Secopa, Éder Moraes. Com sua saída, Maurício Guimarães, que assumiu a Pasta, teria mantido o esquema.

Do dinheiro pago ao Romoaldo Junior, Silval disse ter recebido do parlamentar entre R$ 200 mil a R$300 mil. O montante teria sido utilizado para custear a reforma de uma pousada, que tinha vendido ao ex-governador.

O parlamentar também teria recebido dinheiro da Mendes Júnior, integrante do consórcio responsável pela construção da Arena Pantanal.

Ele também teria participado em cargo na Mesa Diretora da Assembleia, de negociação de mensalinhos com Executivo para apoio às ações de Silval Barbosa. Romoaldo Junior nega a existência de tais esquemas e diz que seu nome foi citado por Silval Barbosa por mágoas. Eles são amigos fora da política.