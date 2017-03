Tweet no Twitter

Outro confronto entre dois campeões terá Real Madrid e Bayern de Munique. Borussia x Monaco e Atlético de Madri x Leicester completam partidas.

O sorteio para definir as quartas de final da Liga dos Campeões foi realizado na manhã desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Nesta fase, a Juventus enfrentará o Barcelona, sendo o jogo de ida realizado em Turim, e a volta no Camp Nou. Enquanto isso, o Real Madrid pegará o Bayern de Munique, com a primeira partida na Alemanha e a segunda na Espanha.

O Borussia Dortmund, outro representante da nação germânica, encontrará o Monaco pelas quartas. O primeiro jogo deverá ser realizado no Signal Iduna Park, na Alemanha, e o retorno no Stade Louis II. O último confronto definido será entre Atlético de Madri e Leicester City. A partida de ida será disputada na Espanha.

Os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões serão realizados nos dias 11 e 12 de abril, enquanto os de volta ocorrerão entre 18 e 19 do mesmo mês.