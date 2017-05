A programação inclui curso de geoprocessamento para incêndios florestais, voltado para bombeiros e servidores da Prefeitura de Sorriso e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e curso de brigada de incêndio florestal. Este último será ministrado para pessoas que trabalham em propriedades rurais, com o objetivo de estruturar a brigada municipal mista no município.

O evento também prevê uma palestra sobre prevenção de incêndio em lavoura de milho, ocasião em que será repassado o Procedimento Operacional Padrão (POP) aos produtores rurais. A intenção é capacitá-los para que evitem a ocorrência de incêndio florestal e, caso ocorra, saibam os procedimentos a serem adotados até a chegada dos bombeiros.

Além disso, haverá treinamento de combate aos incêndios florestais com o uso de aeronaves, para os aviadores que trabalham com pulverização de lavouras na região. Esta atividade também visa prevenir a ocorrência de incêndios florestais.

A abertura oficial, que ocorrerá na próxima segunda-feira (15.05), às 8h, contará com as presenças de autoridades, entre elas o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBM-MT), coronel BM Alessandro Borges Ferreira; o diretor operacional, coronel BM Vagner Jorge Santino da Silva; e o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA-MT), tenente coronel BM Paulo André da Silva Barroso.

Realizado pela Sema-MT, o CBM-MT e a Associação dos Produtores de Soja do Estado (Aprosoja), o evento ocorrerá na sede do Sindicato Rural de Sorriso, que está localizado na Av. Marginal Esquerda, n° 1.415, bairro Bom Jesus.

Da Assessoria