A Sony foi a última grande marca a divulgar seus novos produtos na feira de telefonia Mobile World Congress (MWC), em Barcelona. Para marcar posição trouxe o primeiro smartphone a filmar em uma supercâmera lenta, com vídeos que rendem 960 frames por segundo –para se ter uma ideia, os vídeos convencionais trazem 30 fps.

A LG anunciou como grande inovação uma tela um pouco mais comprida que o usual no G6, a Motorola lançou uma linha de celulares intermediários, o G5, e a Samsung se viu obrigada a atrasar o lançamento de seu celular premium Galaxy S8.

A câmera do Xperia XZ Premium, chamada pela marca de Motion Eye, grava e reproduz em uma velocidade 32 vezes mais lenta do que a gravação de um vídeo normal.

“A câmera é 5 vezes mais rápida que as concorrentes e o slowmotion é 4 vezes mais lento que qualquer outro no mercado”, afirma Hideyuki Furumi, vice presidente global de vendas da Sony. Segundo ele, o aparelho estará disponível a partir de março.

Ainda não se sabe quais produtos virão ao Brasil, nem preços, mas a Sony é conhecida por ter celulares caros.

O módulo de câmera conta até com uma memória integrada, independente da memória RAM do celular. Além disso, o novo sensor de 19 MP tem 19% mais pixels para capturar mais luz no resultado final.

A câmera do XZ Premium anida possui uma captura preditiva. Ela inicia automaticamente o carregamento de imagens quando detecta movimento no sensor da câmera, antes mesmo de você pressionar o botão da foto. Ele tira uma sequência de quatro disparos realizados um segundo antes do clique, para que depois você possa escolher o melhor deles. Isso funciona bem para momentos muito rápidos, como cenas esportivas.

Tela 4K HDR

A tela de 5,5″ também trouxe uma melhora, agora, além de ser 4K, ela é HDR — o que proporciona cores mais vivas. A Amazon disponibilizará vídeos com a tecnologia, o que deixa a tela do celular cada vez mais perto das televisões (pelo menos na qualidade).

O áudio também será em alta definição. O Xperia XZ Premium é o primeiro a ter o processador Snapdragon 835, disputado também entre LG e Samsung (está última teria comprado todo o estoque, enquanto a LG ficou com um processador inferior). Isso permitiu ao smartphone ter conexão banda larga móvel de um gigabit por segundo.

Outros modelos

A nova série X ainda conta com o Xperia XZs, com tela de 5.2 polegadas que também traz a câmera Motion Eye; o Xperia XA1, de tela de 5 polegadas; e o Xperia XA1 Ultra, com uma grandalhona tela de 6 polegadas. Os dois XA1 trazem câmeras traseiras com 23 MP, mas o XA1 Ultra traz uma câmera selfie de 16 MP com flash.

Ainda não há previsão ou preços desses modelos para o Brasil.

Produtos inteligentes

A empresa japonesa ainda aproveitou para apresentar dois produtos inteligentes: o Xperia Touch, um projetor Android que torna qualquer superfície sensível ao toque; e uma nova versão de seu fone com assistente pessoal, o Xperia Ear.

O Touch faz com que a superfície plana vire uma tela HD de 23 polegadas, podendo ser utilizado tanto verticalmente quanto horizontalmente. O touch foi possível com uma combinação de transmissor infravermelho com detecção em tempo real, via câmera embutida, com taxa de transmissão de 60 frames por segundo.

Já o Ear permite que o usuário ouça suas músicas e receba notificações ao mesmo tempo em que escuta o som ambiente, além de interagir com o usuário por meio de conversação e de movimentos com a cabeça.