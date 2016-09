No dia 15 de setembro de 2015, numa terça-feira, uma força-tarefa composta pela Delegacia de Combate à Corrupção, Ministério Público Estadual, Secretaria de Fazenda de Mato Grosso e Procuradoria Geral do Estado, com apoio do Sistema de Inteligência do Estado saía às ruas de Cuiabá para cumprir mandados deprisões preventivas contra os ex-secretários de Estado, Marcel Souza de Cursi e Pedro Jamil Nadaf e contra o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).,

Era a Operação Sodoma, da Delegacia Fazendária (Defaz), que completa 1 ano nesta quinta-feira (15) com um saldo 2 ações penais em andamento na 7ª Vara Criminal de Cuiabá contra 17 réus, 4 pessoas presas e ex-autoridades que já ocuparam importantes cargos no governo de Mato Grosso usando tornozeleiras eletrônicas que monitoram todos os seus passos e impedem que se aproximem de órgãos públicos que comandavam na gestão Sival Barbosa.

À medida em que as investigações foram se aprofundando após a análise detalhada de documentos apreendidos e depoimentos de empresários envolvidos no esquema, novos personagens foram surgindo dando origem a novas fases da operação que está em sua 3ª etapa.

Réus presos

Dos alvos da 1ª fase, apenas Marcel de Cursi (preso em 15 de setembro) e Silval Barbosa (preso em 17 de setembro) permanecem presos há 1 ano. Ambos negam qualquer participação nos crimes de corrupção que envolve associação criminosa, lavagem de dinheiro e concussão. A 2ª etapa da operação foi deflagrada no dia 11 de março para investigar a compra de um terreno de R$ 13 milhões adquirido pelo ex-secretário de Estado, César Roberto Zílio, utilizando dinheiro de propina.

Welington Sabino



Coronel José Cordeiro continua preso

Os outros que continuam presos são o ex-secretário adjunto de Administração, José de Jesus Nunes Cordeiroque é coronel reformado da Polícia Militar e Silvio Cézar Corrêa Araújo, ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa.Ambos foram alvos da 3ª fase da operação deflagrada em 22 de março. Também negam participação na organização criminosa e garantem que não cometeram os crimes imputados a eles.

Pedro Nadaf, ganhou liberdade no dia 5 deste mês por decisão da juíza Selma Rosane Santos Arruda, a mesma magistrada que decretou as preventivas dos investigados no esquema de cobrança de propina e extorsão contra empresários que tinham contratos com o governo de Mato Grosso ou suas empresas estavam enquadradas em programas de incentivos fiscais.

No dia 15 de agosto deste ano, Pedro Nadaf foi reinterrogado na 1ª ação penal que tramita desde 2015 e confessou que integrou uma organização criminosa que era chefiada, segundo ele, pelo ex-governador Silval Barbosa. Depois, voltou a ser ouvido em 29 de agosto no 2º processo da Sodoma e também confessou participação no esquema e nos crimes imputados a ele pelo Ministério Público Estadual.

Mais uma vez, o ex-homem forte que chefiou importantes pastas como (Casa Civil e Sicme), acusou Silval Barbosa de ser o chefe da quadrilha e que ficava com a maior parte da propina arrecadada de empresários para custear sua campanha política de 2010 e pagar outras contas relacionadas com a política. O ex-secretário César Zílio também confessou em juízo que integrava a organização criminosa, que Silval Barbosa era o chefe e ficava com 70% da propina arrecadada.

Personagens importantes



João Batista Rosa

No contexto da Operação Sodoma, que envolve inquéritos policiais, pedidos de prisões, quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, ações penais, delações premiadas e confissões, vale lembrar de 2 importantes figuras. São os empresários João Batista Rosa, dono do Grupo Tractor Parts e Willians Paulo Mischur, dono da empresa Consignum. Rosa revelou ter pago R$ 2,6 milhões em propina à organização criminosa para que suas empresas não fossem desligadas do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

Já Mischur confessou que pagava mensalmente uma propina variando entre R$ 500 mil e R$ 700 mil para a organização criminosa entre 2011 e 2014. Alegou que trabalhou de graça para o Estado porque repassava a propina e nem conseguia ter lucro. Afirmou em juízo que era pressionado e extorquido a todo instante para que não parasse de pagar a propina. A Consignum gerenciava a margem consignável de empréstimos de servidores públicos estaduais junto aos bancos que eram responsáveis por remunerar a empresa. O Ministério Público diz que a empresa de Mischur pagou R$ 17,6 milhões para a quadrilha do ex-governador.



Willians Mischur

Tanto Rosa quanto Mischur não foram denunciados por qualquer crime, medida que criticada por advogados de defesa dos réus na ação penal. Já os ex-secretarios de Estado, César Roberto Zílio e Pedro Elias Domingos de Melo, mesmo na condição de delatores também foram denunciados e são réus em uma das ações penais da Sodoma.

Réus em liberdade vigiada

Welington Sabino



César Zílio é outra figura importante no contexto da Operação e usa uma tornozeleira eletrônica

No decorrer das investigações e do andamento processual, alguns investigados foram presos, mas depois ganharam liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre elas, estão a proibição de manter contato com os demais réus e investigados, não podem acessar repartições públicas, principalmente os locais onde trabalhavam e não podem deixar o Brasil.

Confira abaixo quais utilizam tornozeleira eletrônica

César Roberto Zílio – ex-secretário de Administração

Pedro Elias Domingos de Mello- ex-secretário adjunto de Administração

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho – procurador aposentado

Pedro Nadaf – ex-secretário chefe da Casa Civil.

Rodrigo da Cunha Barbosa – médico e empresário (filho de Silval Barbosa)

Karla Cecília de Oliveira Cintra – ex-secretária de Pedro Nadaf

Veja os nomes dos 17 réus

SILVAL DA CUNHA BARBOSA

PEDRO JAMIL NADAF

MARCEL SOUZA DE CURSI

RODRIGO DA CUNHA BARBOSA

SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

CEZAR ROBERTO ZILIO

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA

JOSE GERALDO RIVA

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

FABIO DRUMOND FORMIGA

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

ANTONIO RONI DE LIZ

BRUNO SAMPAIO SALDANHA

WALACE DOS SANTOS GUIMARÃES