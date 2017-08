Nos dias 10 e 11 de agosto o Sistema Nacional de Ensino em parceria com o Absoluto Instituto Educacional estará com as inscrições abertas para 17 cursos em Guarantã do Norte.

Pode participar quem tiver acima de 12 anos e não será exigido grau de escolaridade.

Confira os cursos oferecidos:



Informática, culinária, auxiliar administrativo, financeiro com secretariado, depilação, designer de sobrancelhas e maquiagem, manicure e unhas decoradas, cabeleireiro e penteado, designer de barba, eletricista de residência e carro, mecânica de motos e carros, auxiliar contabilidade, farmácia, odontologia, veterinário, manutenção em ar condicionado e cuidador de idoso.

Corra e faça sua matricula por apenas R$ 39,90. Vagas limitadas. Matriculas apenas nesta quinta (10) e sexta-feira (11).

Local de matricula:

Absoluto Instituto Educacional, Av. Curitiba, S/N – Jardim Vitória (Anexo a escola Darcy Ribeiro) em Guarantã do Norte.

Mais informações no 3552-1915.