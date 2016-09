Novo pedido de habeas corpus para colocar em liberdade o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quinta-feira (1º). A decisão contrária ao peemedebista acusado de chefiar uma organização criminosa que cobrava propina de empresários que tinham contratos com o governo de Mato Grosso foi proferida pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 6ª Turma da Corte Superior.

Também nesta quinta-feira, os advogados de Silval protocolaram mais um habeas corpus que ainda aguarda distribuição para um relator. A tendência é que fique também sob relatoria do ministro Antônio Palheiros. A prisão preventiva que a defesa tenta revogar foi decretada pela juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e cumprida na 3ª fase da Operação Sodoma, deflagrada em 22 de março deste ano.

A previsão é que a íntegra do despacho contrário seja publicada na próxima segunda-feira (5). Com o habeas corpus, a defesa de Silval contesta uma decisão contrária proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). No próximo dia 17, o ex-governador completa 1 ano preso no Centro de Custódia da Capital (CCC). Até o momento, ele contabiliza mais de uma dezena de derrotas no TJMT, no STJ e no Supremo Tribunal Federal (STF).

No dia 10 de agosto, o ministro Antônio Palheiro já tinha negado outro pedido de habeas corpus ao ex-governador Silval. Também no mês passado, no dia 18 de agosto, o Superior Tribunal de Justiça já tinha negado, por unanimidade, outro pedido de habeas corpus que tentava colocar Silval Barbosa em liberdade.

Silval Barbosa está preso no Centro de Custódia de Cuiabá há 11 meses acusado de chefiar uma organização criminosa que cobra propina de empresários que mantinham contratos com o Estado e também pratica extorsão contra as vítimas. Ele foi preso no dia 17 de setembro de 2015 na Operação Sodoma. Até o momento, Silval é réu em 2 ações penais derivadas da Sodoma.

Nesta quarta-feira (31 de agosto) ele foi interrogado pela juíza Selma Rosane e confirmou que no seu governo existia uma organização criminosa ou mais de uma, mas negou fazer parte. Alegou que o chefe da quadrilha era o ex-secretário de Administração, César Roberto Zílio, que também foi preso na Operação Sodoma, mas fez delação premiada junto ao Ministério Público e à Polícia Civil e ganhou liberdade.

Zílio entregou todo o esquema e apontou que o ex-governador era o chefe da organização e articulou o esquema de cobrança de propinas para levantar dinheiro para sua campanha de 2010 quando foi reeleito governador de Mato grosso e também para pagar dívidas políticas já existentes.