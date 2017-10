No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o Sicredi se destacou no quesito Processos e Organização, com 94,2 pontos.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Sicredi está entre as “150 Melhores Empresas Para Trabalhar”. Elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas divididas em 24 setores da economia. O evento de divulgação do anuário aconteceu na noite de 17 de outubro, em São Paulo.

Atuante em 21 estados brasileiros, o Sicredi obteve o 1º lugar na estreante categoria Cooperativas de Crédito, evidenciando o envolvimento dos seus mais de 3,6 milhões de associados e 22 mil colaboradores em um segmento no qual as pessoas são o que há de mais valioso.

No Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), o Sicredi alcançou 81,9 pontos. Já a nota do colaborador, que aponta o Índice de Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT), foi de 91,4. No quesito Employer Branding, a instituição financeira cooperativa atingiu 97,4 pontos e em Sustentabilidade e Diversidade, 96,7 pontos.

No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o Sicredi se destacou no quesito Processos e Organização, com 94,2 pontos. O presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Spenthof, representou a instituição financeira cooperativa no evento de divulgação do anuário. Para ele, estar no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar pelo 7º ano seguido e estrear a categoria Cooperativas de Crédito na 1ª colocação é um feito extraordinário e que traz muito orgulho aos colaboradores do Sicredi. “Centenas de empresas se inscrevem neste ranking e aparecer nele demonstra mais uma vez que estamos no caminho certo. A nossa nota no Índice de Felicidade no Trabalho, de 81,9, foi superior até mesmo à da primeira empresa na categoria instituições financeiras, demonstrando que seríamos também a melhor instituição nesta categoria”, comemora.

Spenthof acrescenta que estar no topo do ranking na nova categoria é consequência da missão e dos valores que o Sicredi possui, que vêm sendo compreendidos e multiplicados pelos nossos associados e colaboradores, que são acima de tudo, a valorização das pessoas para que elas cresçam e tenham mais qualidade de vida. “Não somos uma instituição que visa o lucro. Buscamos o crescimento dos nossos associados e colaboradores. Ainda temos pontos para evoluir e vamos trabalhar nisso para chegar ao topo entre todas as empresas avaliadas”.

A gerente de Gestão de Pessoas do Sicredi Centro Norte, Renata Attili Maia, complementa que o reconhecimento recebido pelo Sicredi no anuário da revista Você S/A sintetiza o trabalho desenvolvido diariamente nas agências, nas cooperativas e nas Centrais do Sicredi em todo o país. “É o resultado de muito trabalho, muitos projetos e muito esforço que empregamos para entregar o melhor aos nossos associados e tudo isso com muita felicidade. O clima organizacional é fundamental para alcançarmos reconhecimentos como este e nos motiva a continuar e aperfeiçoar a cada ano”.

Neste ano, o ranking chegou à 21ª edição e contou com a inscrição de 433 empresas. O resultado do anuário está disponível no link https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2017/ e na edição da Você S/A deste mês, com informações complementares sobre as eleitas e detalhes do levantamento.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Sicredi Centro Norte, composto pelos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Acre, tem cerca de 363 mil associados, com 165 agências em 133 municípios.