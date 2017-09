A Assembleia realizou audiência pública para debater a PEC do Teto dos Gastos Públicos, nesta terça (26) pela manhã, entre representantes do Legislativo, Executivo e de categorias do funcionalismo público. De um lado, os servidores criticavam e defendiam a não aprovação da PEC, enquanto a equipe econômica do governo explanava acerca da necessidade de aprová-la para o Estado ter acesso ao Regime de Recuperação Fiscal do governo federal que pode trazer economia de até R$ 1,3 bilhão através da renegociação da dívida.

Diante do impasse, servidores que lotaram o auditório Milton Figueiredo, na Assembleia, entoaram gritos de “greve geral”. O intuito era pressionar os deputados estaduais para evitar aprovação da PEC, prevista para entrar na pauta em 18 de outubro. Entretanto, a proposta deverá ser promulgada em razão de a base governista ser composta pela maioria dos parlamentares.

Nesse sentido, a deputada de oposição Janaina Riva (PMDB) admite ser impossível segurar a PEC na Assembleia. Mas sugere que o governo amenize questões do funcionalismo público e focar naqueles que mais recebem incentivos e não contribuem com Estado. “Já vou falar para vocês, essa PEC aqui será impossível de segurar, governo tem a maioria aqui dentro”, sustenta a peemedebista que logo após sua fala os servidores entoaram o coro de “greve geral”.

O dirigente do Fórum Sindical – que representa 32 categorias do funcionalismo – James Jaudy, afirma que para a PEC agradar os servidores vários ajustes teriam que ser feitos. Elenca a cobrança de impostos do agronegócio e a redução de incentivos fiscais que, segundo James, para este ano passará de R$ 3,6 bilhões. “Se quer dar isenção que tire do agronegócio. E tem outros pontos, como recuperação salarial de carreiras, tem carreiras que não teve reajuste real nos últimos 10 a 15 anos”, explica.

Pelo lado do governo, a equipe econômica composta pelos secretários de Fazenda e Planejamento, respectivamente, Gustavo Oliveira e Guilherme Müller, garante que o acordo para pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos referente a 2017 será respeitado. As parcelas previstas para 2018 e 2019 serão pagas, independente das restrições previstas nesta legislação. No entanto, veda reajustes salariais e novos concursos públicos.

O deputado estadual Mauro Savi (PSB), que presidiu a audiência pública, afirma que a discussão é para ouvir todos os envolvidos e tentar chegar num consenso. Entretanto, considera “mentira” falas de que os deputados não estão preocupados com os salários dos servidores. Garante que a comissão especial responsável por conduziar a tramitação da PEC, inclusive, propõe discutir com todas as categorias e Poderes. “Lógico que temos compromisso de votar, mas também queremos que haja negociação. E cada um está liberado para votar do jeito que quiser”, sustenta.

PEC já recebeu nove emendas de autoria dos deputados estaduais Guilherme Maluf (PSDB) e Zeca Viana (PDT). As propostas que tratam de temas como repasse do excesso de arrecadação aos Poderes e órgãos autônomos, reajustes aos servidores públicos e concessão de incentivos fiscais do Estado, ainda serão analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). De todo modo, o governo já ligou sinal de alerta, uma vez que as medidas poderão desconfigurar o texto original enviado pelo Governo do Estado e inviabilizar a adesão de Mato Grosso ao Regime de Recuperação Fiscal do governo federal.

Teto dos Gastos

O pacote de medidas, que inclui a restrição em relação aos concursos, é necessário para que Mato Grosso se enquadre no LC 156 – Plano de Auxílio da União aos Estados. O projeto tramita na Assembleia e precisa ser apreciado até novembro. A estimativa do governo é economizar R$ 1 bilhão entre 2018 e 2019. Acontece que a medida garante a suspensão do pagamento de dívidas com a União por um período de até 36 meses. Sem a PEC, segundo Gustavo Oliveira, o Estado terá um colapso, podendo enfrentar a mesma crise que o Rio de Janeiro, com atrasos de salários de servidores.