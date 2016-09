Compartilhar no Facebook

Na pauta estão os direitos trabalhistas e previdenciários, que estão sendo articuladas há meses pelo governo federal, em parceria com os Estados.

Uma paralisação geral dos servidores de Mato Grosso está marcada para esta terça-feira(20/09). Na ocasião, deve ocorrer uma assembleia geral que reúne 32 sindicatos. Na pauta estão os direitos trabalhistas e previdenciários, que estão sendo articuladas há meses pelo governo federal, em parceria com os Estados. Os servidores não descartam uma greve geral.

O objetivo, segundo o Fórum Sindical, é discutir estratégias contra os projetos de lei e emenda constitucional que visariam a congelar o salário dos servidores por 20 anos, a reforma da previdência social, e a redução dos repasses federais. Entre os principais alvos dos servidores está o projeto de lei complementar 257/2016 e a proposta de emenda constitucional 241/2016.

Ambos tratam da renegociação de dívida dos Estados e do Distrito Federal “à custa de uma série de restrições ao funcionalismo público, como o congelamento salarial, fim do concurso público e limitação das despesas primárias da União aos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação”, dizem os sindicalistas.

No dia 31 de maio os servidores já deflagraram uma greve geral que durou mais de 30 dias devido ao não pagamento da RGA aos servidores do Executivo.

BANCÁRIOS

Outra greve que ocorre há mais de duas semanas e que tem complicado a vida de muitos mato-grossenses é a dos bancários. Iniciada no dia 06 de setembro, a greve nacional da categoria é por tempo indeterminado. Atualmente, 12 mil agências e centros administrativos estão paralisados em todo o Brasil.

Em Mato Grosso, mais de 270 agências estão fechadas. A greve continua até que os bancos atendam as reivindicações dos trabalhadores.

Enquanto isso, aqueles que dependem dos serviços bancários e conseguem buscar outras alternativas estão procurando. Casas lotéricas, correios, correspondentes bancários, caixa eletrônicos, etc., são algumas das alternativas.