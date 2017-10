As servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) retomaram parcialmente o atendimento na sede do órgão após mais de um mês em greve. Segundo a Secretária da Casa Civil do estado, uma proposta não poderá ser feita devido ao limite de gastos que foi ultrapassado.

De acordo com a assessoria do Detran, os serviços que estão sendo prestados na sede do órgão são os de licenciamento e habilitação. Outros serviços, como a abertura de processos e agendamento de vistorias, não estão sendo realizados.

No interior do estado, das 62 unidades do Detran, 30 estão com atendimento parcial. As demais ainda não estão funcionando.

Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran), Daiana Renner, o governo do estado ainda não apresentou nenhuma proposta que a categoria possa analisar.

“O sindicato enviou uma reivindicação, mas, por enquanto, o governo não enviou nenhuma proposta”, afirmou.

A categoria entrou em greve no dia 11 de setembro para cobrar reajuste salarial.

População lota a sede do Detran em Cuiabá em busca dos serviços que estão sendo prestados

A presidente da Associação das Auto Escolas, Nicéias de Arruda, explicou que alguns processos estão sendo guardados para ser avaliados depois que a greve terminar.

“Apenas algumas auto escolas estão recolhendo esses processos que devem ser analisados só depois do final da greve”, disse.

Por meio de nota, a Casa Civil informou que no momento não é possível apresentar uma proposta aos servidores do Detran, porque o Estado ultrapassou o limite de gastos no segundo quadrimestre deste ano, o que já foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).