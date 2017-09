Governo pediu 15 dias úteis para apresentar proposta de reposição salaria e não cumpriu, de acordo com o sindicato.

Servidores do Detran entram em greve em todo o estado a partir do dia 11 de setembro (segunda-feira), conforme o indicativo votado no dia 24 de agosto. A categoria reivindica reposição de defasagem salarial dos últimos dois anos. A categoria aguardou os 15 dias úteis para que o Governo apresentasse proposta à diretoria do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran) proposta referente à tabela salarial da categoria, porém o prazo, estipulado pelo próprio Executivo, não foi cumprido.

“Na paralisação de 24 horas no dia 17 de agosto, o Governo anunciou que iria nos apresentar uma proposta em 15 dias, a categoria aguardou mais esse prazo, depois de 8 meses de luta em torno dessa pauta, contudo o prazo solicitado passou e mais uma vez o Governo não cumpriu com o compromisso. Até o momento não contactou o Sindicato para nenhuma reunião nem nos apresentou uma proposta por escrito para que pudéssemos levar para a categoria avaliar em assembleia, o que demonstra que não está preocupado com o prejuízo que causará à população”, comenta a presidente do Sinetran, Daiane Renner.

Segundo Daiane, não há motivos para o Governo não conceder a revisão da tabela salarial, visto que a categoria não está reivindicando nada que já não seja praticado nas demais carreiras do Estado. “Infelizmente vimos mais uma vez a recorrente prática do Governo de descumprir com acordos e compromissos firmados”, completa Daiane.

“O Detran arrecada mais que o suficiente para pagar isto, o órgão arrecada R$ 1,5 mi por dia. O recurso é totalmente para a Conta Única do Estado ilegalmente, a legislação não permite, o certo é simplesmente remunerar os serviços prestados do órgão. Então temos um Detran, não investindo no funcionário, na estrutura do órgão e na segurança do trânsito”, disse ao Circuito Mato Grosso.

A categoria já havia decidido no mês de julho ficar em estado de assembleia permanente aguardando o resultado das negociações com o governo. De início o governo acenou com a possibilidade de atendimento da pauta. O Sinetran inclusive mostrou que o próprio orçamento do órgão possui disponibilidade para a reforma.

Diane Renner disse que ela tem tido diversas reuniões com o secretário de Estado da Casa Civil, José Adolpho e com o secretário de Gestão Júlio Modesto para falar sobre a reforma salarial. “Eles deram diversos prazos de resposta, mas ontem negaram o reajuste, inclusive apenas para os servidores do Detran que são apenas cerca de mil em todo o Estado e que estamos sem nova tabela salarial há seis anos”, falou a presidente.

Renner ainda fala do último acordo com o governo em 2015, segundo ela, o executivo estadual descumpriu todas as exigências. “Ele prometeu nomear 100% dos aprovados do concurso de 2015, o governador nomeou 180 dos 480 que conseguiram a aprovação e o prazo vence em setembro. Para atendermos melhor, precisamos de funcionários e de uma estrutura adequada”, declarou a presidente.