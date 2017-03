Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os senadores de Mato Grosso registraram ao longo de 2016 gastos de R$ 1,06 milhão com verba indenizatória, o que representa a 7ª bancada mais cara do Senado Federal. Os dados estão disponíveis no Portal Transparência.

O campeão de gastos foi o senador Welington Fagundes (PR) que gastou R$ 419.181 mil com a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap). Deste montante, R$ 126.906 mil são referentes a aluguel de imóveis para escritório político e R$ 113.172 mil para locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis.

A contratação de serviços de apoio ao parlamentar custou R$ 68,108 mil e outros R$ 67,997 mil com passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais. Outros R$ 39.256 mil foram gastos com aquisição de materiais de consumo R$ 3,740 mil com divulgação de atividade parlamentar.

O segundo senador que mais gastou é José Medeiros (PSD). O parlamentar gastou o total de R$ 418,275 mil ao longo de 2016.

O maior gasto está relacionado aos gastos com passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais no valor de R$ 113.954 mil.

Em seguida, aparecem gastos com locomoção e hospedagem com R$ 112.971 mil e divulgação da atividade parlamentar com R$ 122.778 mil.

Houve ainda R$ 61,006 mil com aluguel de imóveis para escritório político e outros R$ 4,814 mil com aquisição de material de consumo e R$ 2.749 mil com a contratação de serviços de apoio ao parlamentar.

O menor registro de gastos com a verba indenizatória pertence ao senador José Aparecido dos Santos, o Cidinho (PR). Foram R$ 232.399 mil gastos ao longo de 2016.

O maior gasto foi de R$ 65,600 mil com divulgação de atividade parlamentar. Em seguida, R$ 64,065 mil com aluguel de imóveis para escritório político e outros R$ 47,508 mil com aquisição de materiais de consumo.

Os gastos com passagens aéreas, aquáticas e nacionais corresponderam a R$ 39.425 mil. Uma despesa de R$ 15,8 mil foi registrada com a contratação de serviços de apoio parlamentar.