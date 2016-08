O senador Wellington Fagundes (PR) e os deputados estaduais Mauro Savi (PSB) e Romoaldo Júnior (PMDB) não serão mais ouvidos como testemunhas de defesa na 2ª ação penal decorrente da Operação Sodoma em tramitação na 7ª Vara Criminal de Cuiabá contra 17 réus. A dispensa deles foi solicitada pelas defesas dos réus, que anteriormente havia arrolado acusado os políticos.

A juíza Selma Rosane Santos Arruda homologou o pedido de desistência e não vai interrogá-los. Também foram dispensados de prestarem depoimentos o empresário Josias Santos Guimarães, o ex-secretário de Estado José Lacerda, Jacqueline Cavalher Pinheiro, Benedito Tadeu Cruz e João Carlos Corrêa. Josias é irmão do réu Walace Guimarães (PMDB), prefeito cassado de Várzea Grande.

A dispensa das testemunhas foi solicitada pelos advogados de Walace e Bruno Sampaio Saldanha, também réu na ação penal, resultado de um esquema de cobrança de propina por parte da organização criminosa que era chefiada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Também foram chamados para testemunharem no processo deputados federais: Fábio Garcia (PSB) e Ságuas Moraes (PT), mas ainda não existe confirmação de datas para serem ouvidos através de cartas precatórias que serão expedidas para a Comarca do Distrito Federal.

Na ação penal oriunda dos desdobramentos da Operação Sodoma (1ª e 2ª fase) existem 17 réus. Entre eles estão os ex-gestores públicos Silval Barbosa e Walace Guimarães bem como os ex-secretários de Estado, Pedro Nadaf, Marcel de Cursi, César Roberto Zílio, Pedro Elias Domingos de Mello e José de Jesus Nunes Cordeiro. Todos são acusados de participação num esquema de cobrança de propina contra empresários que tinham contratos com o governo de Mato Grosso ou eram beneficiados com incentivos fiscais.

A juíza Selma Rosane, responsável pela ação penal, deu início às oitivas no dia 9 de agosto interrogando primeiramente os delatores do esquema, arrolados como testemunhas de acusação pelo Ministério Público Estadual. Quanto aos réus, os primeiros a serem interrogados são o ex-deputado estadual José Riva e Pedro Nadaf em audiência já agendada para a próxima segunda-feira (29), às 13h30.

Entenda

Consta na denúncia do MPE que foi apurado pela Defaz que ao longo do período de março de 2011 a dezembro de 2014, o empresário Willians dono da empresa Consignum que matinha contratado com o estado e era responsável por gerenciar a margem de empréstimo consignado que os servidores públicos tinham direito, pagou à quadrilha e a José Riva a importância aproximada de R$ 17.6 milhões. Os valores eram pagos para que o contrato com o governo do Estado não fosse encerrado. Parte desses valores seriam para custear dívidas de campanha do grupo de Silval Barbosa.