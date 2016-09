Compartilhar no Facebook

Titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, juíza Selma Rosane Arruda, em entrevista ao jornal do Meio Dia, da TV Record – canal 10 anunciou nesta terça-feira (15) que irá se aposentar no ano que vem após concluir todas as missões na magistratura. Ela nega interesse em entrar na política.

“Não tenho interesse em entrar na política e eu devo me aposentar no ano que vem. Tenho algumas missões na 7º Vara e assim que cumprir quero me aposentar e deixar esta carreira”.

Selma Arruda foi responsável por decretar diversas prisões de políticos no Estado que estão envolvidos em esquema de desvios milionários de dinheiro público. Entre eles, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), ex-deputado José Riva, ex-secretários de Estado Pedro Nadaf, Marcel De Cursi, Cezar Zilío, Pedro Elias, Perminio Pinto e do ex-vereador João Emanuel.

Como cidadã ela disse que ficar triste com os escândalos de corrupção envolvendo políticos, e por outro lado, feliz porque as instituições estão funcionando.

Ela aconselha o eleitor para que não se corrompa ao aceitar, por exemplo, R$ 50 de candidato ou churrascos. “A postura tem que começar por nós, para depois exigir dos demais. Precisamos nos conscientizar do que é corrupção. O eleitor não aceita que o seu eleito seja corrupto, mas aceita R$50 ou um churrasco sem saber que ele mesmo está pagando por isso. Corrupção é tudo que fizer de errado. Um filho se chegar em casa com um lápis que não é dele, os pais tem que explicar e fazer devolver é preciso passar estas mensagens para as pessoas”.

Operação Sodoma

A Operação Sodoma, da Delegacia Fazendária (Defaz), que completa 1 ano nesta quinta-feira (15), deverá ter outras fases. Ela explica que a operação é como um novelo se desemaranhado. ” Isso é como um novelo com vários nós para se desfazer”.