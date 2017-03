Com gols de Coutinho, Neymar e Marcelo, equipe canarinho chega a nove vitórias consecutivas sob o comando de Tite – oito pelas Eliminatórias para a Copa da Rússia.

Como virou rotina nos últimos jogos da Seleção, as mais de 44 mil pessoas que foram à Arena Corinthians para assistir a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na noite desta terça-feira cantaram que o “campeão voltou”. O Brasil sob o comando de Tite ainda não ganhou título algum, mas já está classificada para a Copa do Mundo. Muitas coisas voltaram: o respeito, a admiração, o bom futebol…

Neymar também voltou. A usar a tarja de capitão, a balançar as redes e também a perder um pênalti, o que não apagou a sua boa atuação. O atacante, artilheiro da era Tite com seis gols, nunca havia marcado sobre o Paraguai. Foi 52º tento com a amarelinha, deixando-o só a três de Romário, quarto maior goleador da Seleção. A diferença poderia ser até menor se ele não tivesse tido gol bem anulado, por impedimento.

Mas foi-se o tempo da Neymardependência. Philippe Coutinho e Marcelo também marcaram para a equipe canarinho, que teve um jogo controlado, embora não tão fácil quando o placar faz parecer.

A nona vitória consecutiva sob o comando de Tite (oito pelas Eliminatórias) foi construída sem afobação, com muita posse de bola, troca de passes e extrema solidez defensiva. O Paraguai se defendeu bem, picou o jogo com faltas, mas não encontrou espaço nem inspiração para furar a boa marcação brasileira.

A torcida que lotou o estádio em Itaquera não foi das mais eufóricas, mas mostrou reconhecimento por um dos maiores responsáveis pela “volta” da Seleção. O coro de “olê, olê, olê, Tite, Tite” foi entoado antes, durante e depois da partida.

Líder das Eliminatórias, o Brasil só jogará novamente pela competição em 31 de agosto, quando enfrentará o Equador. O caminho até a Rússia já está pavimentado, com 34 pontos em 14 rodadas – a derrota do Uruguai por 2 a 1 para o Peru, depois do jogo da Seleção, garantiu a vaga na Copa. Só no fim dele saberemos se, de fato, o (penta) campeão voltou.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 x 0 PARAGUAI

Data/Horário: 28/3/2017, terça-feira, às 21h45

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Árbitro: Victor Carrillo (PER)

Assistentes: Jonny Bossio (PER) e Coty Carrrera (PER)

Renda e público: 44.378 pagantes / R$ 12.323.925,00

Cartões amarelos: Valdez, Rojas, Domínguez (PAR)

Cartões vermelhos: –

Gols: Philippe Coutinho, aos 33’/1ºT (1-0); Neymar, aos 18’/2ºT (2-0); Marcelo, aos 40’/2ºT (3-0)

BRASIL: Alisson, Fagner, Marquinhos (Thiago Silva – Intervalo), Miranda e Marcelo; Casemiro; Philippe Coutinho (Willian – 43’/2ºT), Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino (Diego Souza – 43’/2ºT). Técnico: Tite.

PARAGUAI: Antony Silva, Valdez, Paulo da Silva, Verón e Alonso; Riveros e Rojas; Pérez, Almirón (Óscar Romero – Intervalo) e Domínguez (Ángel Romero – 31’/2ºT); Derlis González (Santander – 10’/2ºT). Técnico: Chiqui Arce.