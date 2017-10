José Adolpho Vieira é investigado por suposta participação na fraude do protocolo do ofício que denunciou esquema de grampos. Deputado Max Russi (PSB), que comanda a Setas, irá substituí-lo.

O governo de Mato Grosso confirmou a exoneração do secretário da Casa Civil de Mato Grosso, José Adolpho Vieira, nesta segunda-feira (2). Vieira é investigado por suposta participação na fraude do protocolo do ofício que denunciou um esquema de grampos clandestinos no governo estado. A investigação é conduzida pela delegada Ana Cristina Feldner, da Polícia Civil.

José Adolpho será substituído pelo deputado Max Russi (PSB), que atualmente comanda a Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas). O governo ainda não anunciou quem será nomeado para a Setas, mas adiantou que a escolha de Max Russi para o cargo tem a intenção de fortalecer o relacionamento com a classe política e demais poderes, já que ele é deputado e foi prefeito de Jaciara, a 148 km de Cuiabá, por dois mandatos.

De acordo com o Gabinete de Comunicação do Estado (Gcom-MT), a saída de José Adolpho da Casa Civil não tem qualquer relação com investigação e que a exoneração dele foi feita a pedido.





O esquema que funcionou na Polícia Militar grampeou, com autorização judicial, pessoas que não eram suspeitas de crime em 2014 e 2015. Os alvos foram políticos, jornalistas, advogados, médicos, entre outros.

A fraude no protocolo de recebimento da denúncia foi identificada por meio de uma auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado (CGE). A auditoria identificou que o ofício da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) que denunciou um “escritório clandestino de espionagem” no goevrno chegou a ser protocolado na Casa Civil, mas foi substituído por outro documento, com o mesmo número, mas que tratava de pedido de obras em Juara, a 690 km de Cuiabá.

Conforme a auditoria da CGE, o ofício reservado da Sesp foi protocolado na Casa Civil com o número 542635/2015 às 10h26 do dia 14 de outubro de 2015 e a descrição do documento foi feita no minuto seguinte. Às 10h28 o processo é tramitado da pasta para o gabinete do governador.

No mesmo dia, às 14h56, o ofício foi cancelado do sistema. Às 15h02, ele é atualizado e sua descrição modificada para um pedido de obras do legislativo de Juara. A auditoria mostrou que a solicitação da Câmara daquele município foi feita mas recebida semanas antes, especificamente no dia 24 de setembro de 2015.

José Adolpho assumiu o cargo no governo depois que Paulo Taques, primo do governador Pedro Taques (PSDB) pediu exoneração do cargo, em maio deste ano. Paulo Taques foi preso em agosto por suposto envolvimento no esquema, mas foi solto quase uma semana depois. Ele teria entregado os números de uma ex-amante e uma servidora para serem interceptadas.

Paulo Taques foi preso novamente na semana passada, durante a Operação Esdras. Ele é suspeito de tentar prejudicar as investigações sobre os grampos usando da influência que ainda exerce sobre o governo.

Inclusive, segundo o desembargador Orlando Perri, depois de deixar o comando da Casa Civil, Taques continuou tendo acesso ao governo, por ter sido considerado o homem de confiança do governador e citou, como exemplo, a nomeação de José Adolpho para o cargo.