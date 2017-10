Coronel PM Airton Siqueira estava afastado do cargo de secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) desde o dia 27. No lugar dele, assume o delegado Fausto Freitas.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), coronel PM Airton Benedito de Siqueira Júnior, pediu ao governo do estado a exoneração dele do cargo, após ser preso no último dia 27 durante a Operação Esdras, que investiga o esquema de grampos clandestinos operado por policiais militares em Mato Grosso, durante os anos de 2014 e 2015. O G1 não localizou a defesa do coronel.

Em nota, o governo informou que o pedido do coronel foi aceito e que, no lugar dele, será efetivado o delegado Fausto José Freitas da Silva, que responde interinamente pela pasta desde a última semana. A exoneração de Airton Siqueira deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado, nos próximos dias.

O coronel Airton Siqueira já estava afastado do cargo desde o dia em que foi preso. Ele foi o primeiro membro da alta cúpula da PM a admitir, em depoimento à Corregedoria da Polícia Militar em julho deste ano, que o governador Pedro Taques (PSDB) sabia dos grampos.

Siqueira afirmou, naquela ocasião, que o governador tinha conhecimento do esquema de escutas clandestinas operado pela corporação, mas negou qualquer participação no crime.

Preso, o coronel foi encaminhado para a Academia da PM no Bairro Costa Verde, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Gabinete de Transparência

Ao assumir a Sejudh, o delegado Fausto Freitas deixa o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC), pasta que respondia cumulativamente desde a prisão de Siqueira. No lugar dele, segundo o governo, assume o atual secretário- adjunto, Carlos Corrêa Ribeiro Neto.

