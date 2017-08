Um casal foi preso pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil (PJC), na noite desta quinta-feira (3) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva em uma residência no Parque Universitário, em Rondonópolis (MT). Anilton Pereira de França, 28 anos e Ana Paula Santos de Souza, 33 anos são suspeitos do crime de homicídio que vitimou Alessandro André Moreira, em fevereiro de 2013.

Os suspeitos foram conduzidos até a 2ª Delegacia de Polícia na Vila Operária para a formalização dos procedimentos necessários.

Na época do crime a vítima estava com 25 anos. Conforme consta em registro no Boletim de Ocorrência n° 2013.44821, Alessandro estava sendo acusado de ameaçar Ana Paula, que era sua ex-esposa. O rapaz foi atingido por duas perfurações aparentes e ao lado dele foi encontrado uma arma de fogo de cor prata com 3 munições intactas. Alessandro foi socorrido ainda com vida, mas morreu no Hospital Regional.

Ainda conforme consta no BO do crime, Anilton é o suspeito de efetuar os disparos. Ele é acusado de ter fugido do local após o fato em uma moto Biz 125 de cor preta com outra pessoa desconhecida na garupa.

O caso continua sendo investigado e as informações do cumprimento do mandado de prisão constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO), n° 2017.258213.