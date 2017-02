Ex-campeã peso galo gravará participação em seriado norte-americano.

Ronda Rousey ainda não dá pistas sobre um futuro retorno ao octógono do Ultimate Fighting Championship, depois de sofrer a segunda derrota consecutiva, diante de Amanda Nunes, por nocaute técnico logo no primeiro round, em dezembro do ano passado. Mas a ex-campeã peso galo já voltou ao trabalho, pelo menos como atriz.

De acordo com o site TMZ, especializado em celebridades nos EUA, Ronda vai trabalhar no seriado Blindspot, do canal NBC. O episódio deverá ser veiculado na TV norte-americana já no início de maio, o que significa que a ex-campeã do UFC não vai demorar a gravar as cenas. Rowdy vai interpretar uma personagem que cumpre pena em um presídio por crime de tráfico de armas.

Aos 30 anos, Ronda estava invicta no MMA até ser nocauteada por Holly Holm, em novembro de 2015, em Melbourne, Austrália, que lhe custou o cinturão peso galo do UFC. Ela só retornou ao octógono mais de um ano depois, na edição número 207, a última de 2016, em 30 de dezembro, e teve outro duro revés, contra Amanda Nunes, que manteve o título. A ex-judoca, medalhista de bronze em Pequim’2008, tem cartel de 12 vitórias e duas derrotas.

Já como atriz, a lutadora ganhou notoriedade em Hollywood. Ela trabalhou em filmes como Velozes e Furiosos 7, Os Mercenários 3 e Entourage: Fama e Amizade, contracenando com atores como Sylvester Stallone, Vin Diesel e outros. Se por um lado a continuidade da carreira no MMA é uma incógnita, a de atriz, ao que parece, permanecerá em alta no entretenimento norte-americano.

Fonte: SuperEsportes