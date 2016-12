Rowdy vestirá uniforme azul, já que Amanda ficará com o preto e dourado.

De volta ao octógono um após a perda do cinturão do peso galo, Ronda Rousey não participará dos eventos pré-luta do UFC 207 e nem mesmo da entrevista coletiva. No entanto, a ex-campeã apareceu em sessão de fotos com o uniforme que usará no combate pelo título contra a brasileira Amanda Nunes, nesta sexta-feira, em Las Vegas. Diferentemente das outras apresentações no Ultimate, ‘Rowdy’ não vestirá o uniforme nas cores preto e dourado, usado somente por campeões.

Ronda Rousey não luta desde novembro do ano passado, quando perdeu o cinturão para Holly Holm, com nocaute devastador. A algoz de ‘Rowdy’ não conseguiu se manter como campeã e perdeu o título logo na primeira defesa, contra Miesha Tate, que acabou destituída por Amanda. Com apenas um revés em 13 lutas no cartel, ‘Rowdy’ segue como a maior campeã em divisões femininas do UFC, com seis defesas de cinturão bem-sucedidas.

Antes de posar para a sessão de fotos, Ronda Rousey só apareceu para autografar os pôsteres oficiais do UFC 207 (veja o vídeo abaixo). A estrela será vista pelos novamente na pesagem oficial, nesta quinta, véspera da luta.

UFC 207

Nesta sexta, na T-Mobile Arena, em Las Vegas

Card principal

Amanda Nunes x Ronda Rousey – pelo cinturão do peso galo feminino

Dominick Cruz x Cody Garbrandt – pelo cinturão do peso galo masculino

TJ Dillashaw x John Lineker

Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Louis Smolka x Ray Borg

Card preliminar

Johny Hendricks x Neil Magny

Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Mike Pyle x Alex Garcia

Brandon Thatch x Niko Price

Alex Cowboy x Tim Means

Fonte: SuperEsportes