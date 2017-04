Emenda parlamentar de autoria do deputado vai garantir também asfaltamento de bairros da cidade.

O deputado Romoaldo Júnior (PMDB), juntamente com o prefeito de Alta Floresta, Dr. Asiel Bezerra, mesmo partido, e a vice-prefeita, Marinéia da Silva Munhoz (Néia), estiveram em reunião no Palácio do Governo de Mato Grosso na manhã de hoje (18) para expor ao governador Pedro Taques (PSDB) as reais necessidades do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta. Na ocasião, o deputado destacou que a casa de saúde vem enfrentando uma série de dificuldades, tais como: atraso no pagamento dos médicos, urgente necessidade do término da construção de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e reforma geral na infraestrutura do hospital, inclusive de sua cozinha.

“A reunião foi bastante produtiva. O governador garantiu que estará acertando a folha de pagamento dos médicos (de 2017, que está em atraso) no prazo máximo de 10 dias. Quanto à reforma hospitalar, ele garantiu que em breve será liberada a ordem de serviço e que, na sequência desse documento, será concluída a reforma”, informou Romoaldo, ao acrescentar que o governador também garantiu que irá liberar nos próximos dias uma emenda parlamentar de autoria dele, que implica no asfaltamento de vários bairros de Alta Floresta.

“Já é passada da hora a necessidade de asfaltamento em alguns bairros da cidade, a lama asfáltica vai dar um novo visual para as ruas e melhorar o tráfego dos veículos. É muito bom saber que podemos contar com o deputado Romoaldo, que nos representa aqui na Assembleia Legislativa. Contamos com o apoio do governador para que as ações sejam concluídas o quanto antes”, disse o prefeito Dr. Asiel.