Ato de exoneração foi assinado na sexta-feira (29) pelo governador Pedro Taques (PSDB) e publicado na edição deste fim de semana. Jarbas é suspeito de usar influência para prejudicar investigação sobre os grampos.

ato de exoneração do delegado Rogers Jarbas do cargo de secretário estadual de Segurança Pública foi publicado no Diário Oficial do Estado que circula neste fim de semana. O documento foi assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB) na sexta-feira (29), dois dias após a prisão de Jarbas, do secretário de Justiça e Direitos Humanos, Airton Siqueira, e de outros ex-integrantes do primeiro escalão do atual governo, por suposta tentativa de atrapalhar as investigações sobre os grampos.

Com a exoneração de Jarbas, Gustavo Garcia, o ex-adjunto que ocupava a função interinamente desde o afastamento de Rogers Jarbas, desde o dia 21 de setembro, passa a comandar a pasta oficialmente. A nomeação dele para a função também foi publicada na mesma edição do Diário Oficial. O documento diz que Jarbas foi exonerado a pedido dele.

Exoneração de Jarbas e nomeação de Gustavo Garcia foram publicadas no Diário Oficial do Estado (Foto: Reprodução/ DOE-MT)

Além de ter sido afastado por determinação judicial, Jarbas começou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica no dia 20 do mês passado. Ele ficou impedido de manter contato com servidores e pessoas ligadas ao governo do estado e com outros investigados e teve o celular apreendido.





No entanto, de acordo com o desembargador Orlando Perri afirma na decisão que mandou prendê-lo, ele teria descumprido a decisão, com base em declarações do tenente coronel José Henrique Costa Soares, que atuava como escrivão no Inquérito Policial Militar (IPM) sobre os grampos. Por causa disso, o magistrado determinou a prisão dele.

“Com o caminhar das investigações e a madelenização do tenente coronel Soares, descobriu-se a figura relevante do atual secretário de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, que, valendo-se de seu cargo e de sua influência, vem reiteradamente interferindo nas investigações atinentes à prática do crime de interceptação telefônica ilegal, seja tentando obter documentos sigilosos, seja constrangendo autoridades policiais e oficiais militares”, diz trecho da decisão.

Jarbas está preso no Centro de Custódia de Cuiabá, na mesma cela que o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, que é primo do governador Pedro Taques.