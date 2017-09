Domingo de terror no Rio: bandidos trocam tiros entre si, entram em confronto com policiais de UPP e carros ficam cravejados de balas.

Uma briga entre bandidos que disputam o controle do tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, levou pânico aos cariocas na manhã deste domingo. A favela amanheceu sob forte tiroteio, que se intensificou com a entrada de policiais no local. A Rocinha é uma das áreas cariocas que contam com uma Unidade da Polícia Pacificadora (UPP).

Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que quase uma dezena de bandidos fortemente armados troca de carro ao lado de dois veículos da Polícia Militar. Moradores relatam que morreram pelo menos dez pessoas durante os confrontos. A polícia confirma apenas uma. A vítima foi identificada como Thiago Fernandes da Silva, de 25 anos.

A Rocinha vive uma disputa de território entre traficantes da mesma facção ligados ao traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, e Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, ex-chefão do tráfico local preso desde 2011.

Em ruas da favela, moradores fotografaram veículos alvejados por disparos de arma de fogo. Por causa da troca de tiros, a prefeitura recomendou que motoristas evitassem vias importantes próximas à favela. A concessionária que controla o metrô do Rio chegou a fechar acessos da estação de São Conrado.