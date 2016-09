Especulações de que os dois teriam um affaire existem há anos, mas retomaram força desde o domingo passado, quando Drake se declarou à cantora no VMA.

O casal mais falado da semana — depois de William Bonner e Fátima Bernardes, que na verdade deixaram de ser um par — assumiu o romance no palco, na noite desta quarta-feira. Em show em Miami, Rihanna e Drake dividiram a berlinda e algo mais: diante do público, os dois se abraçaram e se beijaram ao fim da música Bitch Better Have My Money.

Especulações de que os dois teriam um affaire existem há anos, mas retomaram força desde o domingo passado, quando Drake se declarou à cantora no palco do Video Music Awards (VMA), premiação da da MTV americana.

Vale lembrar que a parceria dos dois sempre foi mais do que um relacionamento. Juntos, eles gravaram vários duetos nos últimos anos, como Take Care, What’s My Name,Work e a mais recente Too Good.