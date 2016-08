Ao todo, serão interrogadas 17 acusadas de integrar uma organização criminosa que seria chefiada por Silval Barbosa.

Começam nesta sexta-feira (26) os interrogatórios dos 17 réus investigados na Operação Sodoma II, denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE). O grupo, supostamente comandado pelo ex-governador Silval Barbosa, é acusado pela prática de pagamento de propina e lavagem de dinheiro.

Os ex-secretários de Administração do Estado Cézar Roberto Zilio e Pedro Elias Domingos de Mello serão os primeiros a prestarem depoimento à juíza Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal contra o Crime Organizado da Capital.

Segunda-feira (29) será a vez do ex- deputado estadual, José Geraldo Riva, Tiago Vieira de Souza Dorileo, José de Jesus Nunes Cordeiro, Karla Cecília de Oliveira Cintra e Bruno Sampaio Saldanha.

Para terça-feira (30) os interrogados serão: o ex-procurador do Estado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (Chico Lima), Silvio Cezar Corrêa Araújo, o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Jamil Nadaf, e ex-prefeito de Várzea Grande, Walace dos Santos Guimarães. No Dia 31 (terça-feira) os depoimentos serão do ex-governador Silval da Cunha Barbosa, ex-secretário de Estado, Marcel Souza de Cursi, o filho do ex-governador, Rodrigo da Cunha Barbosa e Evandro Gustavo Pontes da Silva.

Audiência desta quinta (25)

Nesta quinta-feira, serão ouvidas as testemunhas citadas no depoimento do ex-prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães, são elas: Anderson C. da Cruz e Veiga, Celso Alves Barreto Alburquerque, Josias Santos Guimarães, Mauro Sabatini Filho, Francisco Augusto Welter e Ismael Alves da Silva. A audiência será na 7ª Vara Criminal, no Fórum de Cuiabá.

Carta precatória

Após a fase de oitivas das testemunhas e dos interrogatórios dos réus, serão ouvidas as testemunhas que não moram em Cuiabá e Várzea Grande. Estas serão ouvidas da cidade onde residem, por precatória.

A testemunha Fábio Paulino Garcia dos Santos, arrolada pelo réu Pedro Nadaf, será ouvida em Brasília. Em defesa de José Riva, as testemunhas Ezequiel Neves da Silva e Sandro José da Silva Muller, de Colniza, e Edson Dummer Buss, de São José do Rio Claro, também prestarão depoimento por precatória.

No Rio de Janeiro, a pedido de “Chico Lima”, será ouvida a testemunha Maron Emile Abi Abib. Em favor de Silval Barbosa, será ouvido na qualidade de testemunha, o deputado federal Ságuas Moraes e o senador, Wellington Fagundes, ambos em Brasília. Por fim, a testemunha Allan Zanata, em Uberlândia (MG).