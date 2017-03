Tweet no Twitter

Todos os clubes de serviços, entidades, igrejas e a sociedade organizada foram convidados a estarem participando. A reunião acontece hoje às 14horas no plenário da Câmara Municipal.

Acontece nesta quarta-feira (22-03) na Câmara Municipal de Matupá uma importante reunião onde será debatida a possível implantação de uma casa para os idosos no município.

Segundo os vereadores o Lar do Idoso é uma necessidade, e o assunto tem que ser estudado, avaliado e tratado com responsabilidade, tendo em vista o numero de pessoas idosas que dependem de um cuidado especial.

O Presidente Cleber Cardoso e o vice-presidente da Câmara Paulo Carletto estiveram reforçando o convite para que a população matupaense compareça na reunião para somar e unir força nesse projeto, o qual teve inicio a partir de varias cobranças dos munícipes para os vereadores.

“Convidamos toda a sociedade para estar participando dessa reunião para que possamos estar debatendo juntos todo esse processo para a construção de um lar para os idosos no nosso município”, reforçou Paulinho.

Cleber Cardoso falou que a Casa do Idoso de Peixoto é uma referencia e servirá como exemplo para Matupá: “Nós vereadores estivemos visitando o Lar do Idoso em Peixoto e encontramos ali os idosos muito bem cuidados, em Guarantã também foi aberto um recentemente, e a necessidade de Matupá não é diferente, os nossos idosos que tanto se doaram pelo nosso município precisam de cuidados, e a Câmara está preocupada em dar uma dignidade maior para os nossos idosos”, afirmou o presidente.