Neste final de semana (Sexta-feira e Sábado e, 12 e 13), aconteceu na cidade de Rondonópolis /MT a terceira etapas classificatória Mato Grosso de Karatê Olímpico, fase classificatória para o Brasileiro que estará acontecendo no mês de outubro na capital da Bahia, Salvador.

A competição contou com a presença de 600 atletas dos 27 estados brasileiros. A delegação de Mato Grosso foi composta por 120 karatecas de dez cidades entre elas Guarantã do Norte.

Guarantã do Norte/MT esteve presentado com três atletas. Adilson Alécio foi ouro nas categorias, Kata e Kumitê, a garotinha Maria Izabel (9 anos), também foi ouro na categoria Kata, o atleta Josuan Silva, ficou com a medalha de bronze, no Kumitê.

Segundo Adilson, agora eles têm alguns meses para continuar com os treinamentos visando o brasileiro. “Quero agradecer o prefeito por ter nos proporcionado a possibilidade de estarmos participando desta competição”, disse Adilson.

Para a participação dos atletas caratecas nesta competição, o departamento municipal de esportes, deu total apoio aos atletas. “Não damos apoio só aos esportes de quadra e sim, a todos os tipos de competição, o exemplo está no karatê, com o professor Adilson”, frisou o Chefe de Departamento, Kleriton Maicley, “O Butina”.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias