O menino ainda estava com o cordão umbilical, acredita-se que a criança foi abandonada pela mãe no local logo após o parto.

A Policia Militar foi solicitada na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 15:30hs, pelo um senhor identificado como Antônio Benedito, que é morador de uma chácara, no setor industrial em Peixoto de Azevedo.

O mesmo informou que estava indo em direção a cidade quando ao passar próximo a uma plantação de bananas ouviu o choro da criança, de imediato ele entrou no mato para averiguar do que se tratava, foi quando ele encontrou o recém-nascido chorando, o menino ainda estava com o cordão umbilical, acredita-se que a criança foi abandonada pela mãe no local logo após o parto.

A criança foi localizada na estrada de acesso as chácaras produtivas no setor industrial de no sentido ao Rio Piranha, o boletim de ocorrência foi confeccionado e registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Os Policiais que foram atender a ocorrência ficaram chocados com a situação, o bebê foi encaminhado para o Hospital Regional onde ficou sob os cuidados médicos, a princípio a criança passa bem.

A Polícia e o Conselho Tutelar trabalham agora na tentativa de localizar a mãe, e tentar entender o que levou ela a abandonar seu filho naquele local. Mas até momento não há nenhuma informação concreta que possa levar o bebê até sua mãe, segundo informações repassada aos conselheiros no Hospital Regional não houve nas últimas horas nenhum atendimento de mulher que tenha dado entrada em trabalho de parto.

A Polícia pede para a população que ajude a localizar a mãe do bebê, se você conhece alguma mulher que estava gravida recentemente e entrou em trabalho de parto mas não está com criança ligar imediatamente para as policias Militar 190 ou Civil 197 para maiores detalhes na investigação.