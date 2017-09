Os internautas só poderão participar do leilão se possuírem um Certificado Digital.

A Receita Federal vai leiloar produtos apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A partir do dia 11, os interessados podem começar a fazer propostas pelos lotes, que incluem iPhones, roupas infantis, tênis, videogames, perfumes e até uma serra elétrica.

Ao todo estão disponíveis 86 lotes (confira por meio do portal SLE). Para os amantes de tecnologia, o leilão oferece algumas oportunidades. O lote 5, por exemplo, contém um Galaxy S4 e 12 iPhones, um deles o 5S com 16GB. O lance mínimo é de 2600 reais.

No lote 13, há desde um kit de maquiagem e perfumes da Victoria Secret’s até um boneco da linha Star Wars e pneus para bicicletas. O lance inicial é de 6000 reais.

Para levar mais de 200 peças de vestuário, como tênis infantis da Nike e pijamas da marca Carter’s, o interessado vai desembolsar 10 mil reais. Os itens pertencem ao lote 10, que também contém bolsas femininas das marcas Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

Um dos itens mais curiosos do leilão é uma serra elétrica de bancada, que pertence ao lote 7. Além da ferramenta, o lote também possui outros itens como um motor elétrico. O preço inicial é de 13 mil reais.

O lote 12 também deve agradar os que gostam de produtos eletrônicos. É possível encontrar um Playstation 4, um iPod com 16 GB, DVD Player, roteador de WiFi e até mesmo um Netbook da HP por 35 mil reais (lance inicial).

Entretanto, os internautas só poderão comprar os produtos se possuírem um Certificado Digital – no site da Receita há orientações para a obtenção do documento. A compra deverá ser feita no site do e-CAC. Para acessá-lo é preciso do certificado.